На Канарських островах впав метеорит
Метеорит в небі над Тенеріфе
Фото: Diario de Avisos
У зоні падіння, ймовірно, можна знайти чорні шматочки космічного тіла розміром з монету
В Іспанії на Канарських островах впав метеорит. Його шукають на півночі острова Тенеріфе.
Про це у суботу повідомляє газета Diario de Avisos.
Зазначається, що падіння космічного тіла відбулося ще 14 липня, проте лише зараз стало відомо про цю подію. Музей науки і космосу острова зміг підтвердити те, що трапилося завдяки одній зі своїх камер.
Ймовірно, що метеорит міг впасти між муніципалітетами Ікод-де-лос-Вінос і Буенавіста-дель-Норте.
Графіка: Diario de Avisos
У зоні падіння, ймовірно, можна знайти чорні шматочки космічного тіла розміром з монету і вагою від 10 до 50 грамів.
Раніше з’явилося відео, як у небі над Хорватією вибухнув метеорит.