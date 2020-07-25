На Канарських островах впав метеорит



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Метеорит в небі над Тенеріфе Фото: Diario de Avisos

У зоні падіння, ймовірно, можна знайти чорні шматочки космічного тіла розміром з монету

В Іспанії на Канарських островах впав метеорит. Його шукають на півночі острова Тенеріфе.

Про це у суботу повідомляє газета Diario de Avisos.

Зазначається, що падіння космічного тіла відбулося ще 14 липня, проте лише зараз стало відомо про цю подію. Музей науки і космосу острова зміг підтвердити те, що трапилося завдяки одній зі своїх камер.

Ймовірно, що метеорит міг впасти між муніципалітетами Ікод-де-лос-Вінос і Буенавіста-дель-Норте.

Графіка: Diario de Avisos

У зоні падіння, ймовірно, можна знайти чорні шматочки космічного тіла розміром з монету і вагою від 10 до 50 грамів.

Раніше з’явилося відео, як у небі над Хорватією вибухнув метеорит.