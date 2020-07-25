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    У світі

    На Канарських островах впав метеорит

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    <p>Метеорит в небі над Тенеріфе</p> - На Канарських островах впав метеорит

    Метеорит в небі над Тенеріфе

    Фото: Diario de Avisos

    У зоні падіння, ймовірно, можна знайти чорні шматочки космічного тіла розміром з монету

    В Іспанії на Канарських островах впав метеорит. Його шукають на півночі острова Тенеріфе.

    Про це у суботу повідомляє газета Diario de Avisos.

    Зазначається, що падіння космічного тіла відбулося ще 14 липня, проте лише зараз стало відомо про цю подію. Музей науки і космосу острова зміг підтвердити те, що трапилося завдяки одній зі своїх камер.

    Ймовірно, що метеорит міг впасти між муніципалітетами Ікод-де-лос-Вінос і Буенавіста-дель-Норте.

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    Графіка: Diario de Avisos

    У зоні падіння, ймовірно, можна знайти чорні шматочки космічного тіла розміром з монету і вагою від 10 до 50 грамів.

    Раніше з’явилося відео, як у небі над Хорватією вибухнув метеорит. 

    Іспанія космос
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