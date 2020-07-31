В Євросоюзі зафіксували рекордний спад економіки



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У другому кварталі ВВП в єврозоні скоротилося на 12,1%, в ЄС - на 11,9%

За другий квартал 2020 року в Європейському союзі і єврозоні зафіксовано рекордний спад економіки пов'язаний з пандемією.

Про це повідомляє європейське статистичне агентство Eurostat.

Рівень ВВП скоротився на 11,9% і 12,1% відповідно в порівнянні з другим кварталом 2019 року.

Відзначається, що такий спад є найбільш різким з 1995 року, коли почали збирати відповідну статистику.

Найгірший показник в єврозоні продемонструвала Іспанія, яка однією з перших постраждала від коронавірусу. Її економіка скоротилася на 18,5% після падіння на 5,2% за перші три місяці 2020 року.

Також сильно постраждали економіки Португалії та Франції - їх ВВП скоротився на 14,1% і 13,8% в порівнянні з першим кварталом.

Економісти не очікують повернення до докризового рівня раніше 2022 року.

Занепад у Європі співставний із квартальним падінням на 9,5% у Сполучених Штатах. Згідно з підрахунками Бюро економічного аналізу, валовий внутрішній продукт США за другий квартал скоротився в річному вимірі на 32,9%, це найбільш глибоке скорочення в економіці США за понад 70 років ведення статистики.

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