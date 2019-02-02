Компанія з ОАЕ купила 3 тонни золота у Венесуели



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Noor Capital купила у Венесуели три тонни золота

Інвестиційна компанія Noor Capital з Об'єднаних Арабських Еміратів заявила, що придбала у Центрального банку Венесуели близько трьох тонн золота.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

Угода відбулася 21 січня «відповідно до міжнародних стандартів і законів, що діяли на той момент».

«Відносини Noor Capital і Центробанку Венесуели регулювали чіткі комерційні контракти. Noor Capital не приймає участь в будь-яких незаконних або заборонених угодах», - йдеться в повідомленні.

Представники компанії також підкреслили, що утримаються від угод з Венесуелою до тих пір, поки ситуація в республіці не стабілізується.

Раніше Reuters з посиланням на інформоване джерело повідомило, що влада Венесуели планує вивезти зі сховищ Центрального банку і продати в ОАЕ 15 тонн золота.

Нагадаємо, Гуайдо підтримав Європарламент, прийнявши резолюцію, в якій його визнали тимчасовим президентом Венесуели.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні акції протесту проти президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо підтримали США і ряд латиноамериканських країн.

Минулого тижня ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції керівником країни.

За даними ООН, під час акцій протесту у Венесуелі щонайменше 40 людей були вбиті та ще 850 були затримані.