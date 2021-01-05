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    У світі

    Конгресмени зажадали від ФБР відкрити кримінальну справу проти Трампа

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    Раніше ЗМІ повідомили, що Дональд&nbsp;Трамп вимагав&nbsp;від держсекретаря&nbsp;Джорджії&nbsp;знайти потрібну кількість голосів, щоб забезпечити йому перемогу в штаті - Конгресмени зажадали від ФБР відкрити кримінальну справу проти Трампа
    Раніше ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп вимагав від держсекретаря Джорджії знайти потрібну кількість голосів, щоб забезпечити йому перемогу в штаті

    Члени Конгресу звернулися до директора ФБР після інформації про розмову Трампа з держсекретарем Джорджії

    Конгресмени від Демократичної партії США Тед Лью і Кетлін Райс вимагають почати кримінальне розслідування щодо чинного президента країни Дональда Трампа.

    Про це Лью написав у Twitter.

    Когресмени звернулися до директора ФБР після інформації про розмову Трампа з держсекретарем Джорджії.

    «Як колишні прокурори ми з Кетлін Райс вважаємо, що Дональд Трамп вчинив кілька злочинів, коли під час розмови з держсекретарем штату Джорджія Раффенспергером вимагав знайти 11 780 голосів виборців. Сьогодні ми направили в ФБР листа з вимогою порушити кримінальну справу», – йдеться в повідомленні.

    Раніше газета The Washington Post повідомила, що Трамп вимагав від Бреда Раффенспергера знайти потрібну кількість голосів, щоб забезпечити йому перемогу в Джорджії на президентських виборах 3 листопада.

    Видання отримало аудіозапис, на якому нібито відбувається годинна розмова Трампа і Раффенспергера 2 січня.

    У ході цієї бесіди Трамп кілька разів змінював тон щодо однопартійця, спілкуючись з ним і в поблажливій формі і розпливчасто погрожуючи кримінальним переслідуванням за невиконання прохання президента. Він переконував Раффенспергера влаштувати перерахунок голосів у штаті, який би міг призвести до перемоги чинного президента навіть з різницею в один голос (Байден обійшов Трампа на 11 779 голосів).

    «Дивися. Все, що я хочу – це знайти 11780 голосів. Тому що ми виграли цей штат», – говорив президент США.

    Республіканська влада Джорджії підраховувала голоси на президентських виборах три рази, і кожного разу з'ясовувалося, що Байден обійшов Трампа з незначним відривом. В результаті Байден отримав всіх 16 вибірників від Джорджії.

    Теги: США Дональд Трамп ФБР партії вибори у США розслідування президент влада
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