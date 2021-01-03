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    Трамп вимагав від влади штату Джорджія перерахувати голоси на його користь, - WP

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    Трамп вимагав від влади штату Джорджія перерахувати голоси на його користь, - WP

    Видання отримало аудіозапис, на якому нібито відбувається годинна розмова Трампа і Раффенспергера

    Президент США Дональд Трамп закликав держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера перерахувати голоси в штаті і «знайти» для нього 11780 голосів. Керівництво штату всіляко переконувало Трампа в неможливості таких дій.

    Про це повідомляє Washinghton Post.

    Видання отримало аудіозапис, на якому нібито відбувається годинна розмова Трампа і Раффенспергера учора, 2 січня.

    У ході цієї бесіди Трамп кілька разів змінював тон щодо однопартійця, спілкуючись з ним і в поблажливій формі і розпливчасто погрожуючи кримінальним переслідуванням за невиконання прохання президента. Він переконував Раффенспергера влаштувати перерахунок голосів у штаті, який би міг призвести до перемоги чинного президента навіть з різницею в один голос (Байден обійшов Трампа на 11 779 голосів).

    «Дивися. Все, що я хочу – це знайти 11780 голосів. Тому що ми виграли цей штат», – говорив президент США.

    У розмові держсекретар Джорджії і його юристконсульт запевняли Трампа, що той володіє абсолютно неправдивими даними щодо ходу виборів і переконував в абсолютній точності підсумку підрахунку голосів у штаті. Трамп ж не вірив у це.

    «Це неможливо, щоб я програв в Джорджії. Неможливо. Ми виграли штат з перевагою в сотні тисяч голосів», – говорив Трамп в бесіді.

    Теги: США Дональд Трамп вибори у США президент
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