Трамп виступить з «переможною» промовою в Джорджії

Ця поїздка пройде на тлі публікації телефонної розмови Трампа з держсекретарем штату Бредом Раффенспергером

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступить в понеділок, 4 січня, з «переможною» промовою в Джорджії.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Президент залишить Білий дім о 18:10, щоб провести переможний мітинг в Делтон, штат Джорджія», – йдеться в щоденному розкладі Трампа.

При цьому в Джорджії за офіційними даними перемогу на президентських виборах здобув Джо Байден.

Ця поїздка пройде на тлі публікації телефонної розмови Трампа з держсекретарем штату Бредом Раффенспергером, якого глава держави змушував перерахувати голоси на його користь.

Видання отримало аудіозапис, на якому нібито відбувається годинна розмова Трампа і Раффенспергера учора, 2 січня.

У ході цієї бесіди Трамп кілька разів змінював тон щодо однопартійця, спілкуючись з ним і в поблажливій формі і розпливчасто погрожуючи кримінальним переслідуванням за невиконання прохання президента. Він переконував Раффенспергера влаштувати перерахунок голосів у штаті, який би міг призвести до перемоги чинного президента навіть з різницею в один голос (Байден обійшов Трампа на 11 779 голосів).

«Дивися. Все, що я хочу – це знайти 11780 голосів. Тому що ми виграли цей штат», – говорив президент США.

Республіканська влада Джорджії підраховувала голоси на президентських виборах три рази, і кожного разу з'ясовувалося, що Байден обійшов Трампа з незначним відривом. В результаті Байден отримав всіх 16 вибірників від Джорджії.