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    Трамп виступить з «переможною» промовою в Джорджії

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    Трамп виступить з &laquo;переможною&raquo; промовою в Джорджії - Трамп виступить з «переможною» промовою в Джорджії
    Трамп виступить з «переможною» промовою в Джорджії
    Фото: Reuters

    Ця поїздка пройде на тлі публікації телефонної розмови Трампа з держсекретарем штату Бредом Раффенспергером

    Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступить в понеділок, 4 січня, з «переможною» промовою в Джорджії.

    Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    «Президент залишить Білий дім о 18:10, щоб провести переможний мітинг в Делтон, штат Джорджія», – йдеться в щоденному розкладі Трампа.

    При цьому в Джорджії за офіційними даними перемогу на президентських виборах здобув Джо Байден.

    Ця поїздка пройде на тлі публікації телефонної розмови Трампа з держсекретарем штату Бредом Раффенспергером, якого глава держави змушував перерахувати голоси на його користь.

    Видання отримало аудіозапис, на якому нібито відбувається годинна розмова Трампа і Раффенспергера учора, 2 січня.

    У ході цієї бесіди Трамп кілька разів змінював тон щодо однопартійця, спілкуючись з ним і в поблажливій формі і розпливчасто погрожуючи кримінальним переслідуванням за невиконання прохання президента. Він переконував Раффенспергера влаштувати перерахунок голосів у штаті, який би міг призвести до перемоги чинного президента навіть з різницею в один голос (Байден обійшов Трампа на 11 779 голосів).

    «Дивися. Все, що я хочу – це знайти 11780 голосів. Тому що ми виграли цей штат», – говорив президент США.

    Республіканська влада Джорджії підраховувала голоси на президентських виборах три рази, і кожного разу з'ясовувалося, що Байден обійшов Трампа з незначним відривом. В результаті Байден отримав всіх 16 вибірників від Джорджії.

    Теги: США Дональд Трамп вибори у США президент влада
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