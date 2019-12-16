Міністр оборони Туреччини: ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо



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За словами міністра, Туреччина як надійний і важливий член НАТО продовжить виконувати завдання у складі Альянсу

Позиція Анкари щодо членства у військово-політичному блоці залишається незмінною

Туреччина не планує виходити з НАТО і продовжить виконувати завдання у складі Альянсу.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, пише «Анадолу».

«Ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо. Позиція Анкари щодо членства у військово-політичному блоці залишається незмінною. Курс на співпрацю з іншими країнами жодним чином не є альтернативою НАТО чи зближенню з ЄС», - заявив міністр.

За словами Акара, Туреччина як надійний і важливий член НАТО продовжить виконувати завдання у складі Альянсу.

Нагадаємо, нещодавно НАТО назвало головні загрози безпеки за підсумками зустрічі в Лондоні, що проходила з нагоди 70-річчя створення Альянсу. У спільній декларації членів НАТО від 4 грудня визначені дві загрози - це агресивна діяльність Росії та міжнародний тероризм. Саміт також затвердив рішення про визнання космосу сферою операційної діяльності Альянсу.

Натомість згодом генеальный секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не визначає Росію як ворога.