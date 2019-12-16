Президент Туреччини пригрозив США визнати геноцид індіанців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хіба можна мовчати про індіанців, говорячи про Америку?, - сказав Ердоган

Ердоган підкреслив, що «винищення індіанців стало ганебною сторінкою в історії США»

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.

Турецький лідер в ефірі телеканалу A Haber закликав американських законодавців вивчити мільйон документів часів Османської імперії про події 1915 року, які Анкара відкрила для загального доступу.

«Нам також потрібно виступати проти вас з такими ж рішеннями нашого парламенту. І ми це будемо робити. Хіба можна мовчати про індіанців, говорячи про Америку?», - сказав Ердоган.

Президент Туреччини підкреслив, що «винищення індіанців стало ганебною сторінкою в історії США».

Нагадаємо, 12 грудня сенат Конгресу США ухвалив резолюцію про визнання геноциду вірмен Османською імперією. За даними ряду істориків, в 1915 році було вбито понад 1,5 мільйона вірмен.

Факт геноциду визнали понад 20 країн, однак Туреччина вважає некоректним використання терміну «геноцид», стверджуючи, що в той період йшла братовбивча війна і обидві сторони зазнали великих втрат.