Ердоган обурився присутністю двох тисяч російських найманців у Лівії



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини не виключив відправлення у Лівію військових

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обурився присутністю на території Лівії російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Він допустив відправлення турецьких військових до Лівії.

Про це Ердоган заявив на пресконференції з президентом Тунісу Кайсом Саїдом, пише «Анадолу».

Лідери країн обговорювали ситуацію в Лівії, де роками триває громадянська війна й існує декілька паралельних урядів. Нещодавно парламент Туреччини затвердив угоду про військове співробітництво з міжнародно визнаним урядом національної єдності Лівії на чолі з Фаїзом Сараджем.

За словами Ердогана, подальші кроки Туреччина здійснюватиме на основі цього документу. Зокрема він допустив відправлення турецьких військових до Лівії.

«Туреччина ще ніколи не була «незваним гостем». Якщо надійде відповідне звернення від лівійської влади, ми розглянемо це питання», — сказав турецький лідер.

У цьому контексті Ердоган обурився присутністю у Лівії іноземних найманців.

«Для чого та чому сьогодні у Лівії перебувають п’ять тисяч найманців із Судану та дві тисячі найманців з ПВК «Вагнера»? Що вони там роблять?», — запитав він.

Нагадаємо, помічник держсекретаря США Девід Шенкер заявив, що російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні.

Раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.