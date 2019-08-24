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    КНДР запустила дві балістичні ракети в Японське море

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    <span>Попередній раз КНДР провела ракетний пуск 16 серпня</span> - КНДР запустила дві балістичні ракети в Японське море
    Попередній раз КНДР провела ракетний пуск 16 серпня

    Загрози для безпеки Японії ракетний пуск не становив

    Північна Корея у суботу, 24 серпня, провела черговий ракетний запуск.

    Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на військовий штаб Південної Кореї, ракети були балістичними.

    «Північна Корея двічі запустила ракети в Японське море», - інформує агентство.

    Загрози для безпеки Японії цей пуск не становив, оскільки вони не досягли території виключної економічної зони країни.

    Нагадаємо, 16 серпня Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

    Також 10 серпня стало відомо, що КНДР запустила дві ракети в Японське море.

    У Північній Кореї заявили, що як тільки лідер КНДР дізнався про розробку нових типів ракет, то розпорядився провести їх випробування.

    За словами президента США, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальностіі

    Нагадаємо, 6 серпня КНДР здійснила запуски нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

    У ЄС заявили, що Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.

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