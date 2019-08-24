КНДР запустила дві балістичні ракети в Японське море



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Попередній раз КНДР провела ракетний пуск 16 серпня

Загрози для безпеки Японії ракетний пуск не становив

Північна Корея у суботу, 24 серпня, провела черговий ракетний запуск.

Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на військовий штаб Південної Кореї, ракети були балістичними.

«Північна Корея двічі запустила ракети в Японське море», - інформує агентство.

Загрози для безпеки Японії цей пуск не становив, оскільки вони не досягли території виключної економічної зони країни.

Нагадаємо, 16 серпня Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

Також 10 серпня стало відомо, що КНДР запустила дві ракети в Японське море.

У Північній Кореї заявили, що як тільки лідер КНДР дізнався про розробку нових типів ракет, то розпорядився провести їх випробування.

За словами президента США, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальностіі

Нагадаємо, 6 серпня КНДР здійснила запуски нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

У ЄС заявили, що Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.