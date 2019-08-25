У КНДР розповіли про пуски нової ракетної установки



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Нова ракетна пускова установка Північної Кореї Фото: EPA

За випробуваннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин

Північна Корея в суботу, 24 серпня, провела випробування нової ракетної пускової установки під наглядом лідера країни Кім Чен Ина.

Про це 25 серпня повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

«Тестовий запуск показав, що всі тактичні і технологічні характеристики нової системи досягли встановлених параметрів», - йдеться у публікації.

Південнокорейські військові заявили, що КНДР випустила в морі дві балістичні ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, додає Reuters.

Зазначається, що за випробуваннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Нагадаємо, у суботу стало відомо про два запуски ракет у КНДР. За даними міністерства оборони Японії, запущені Пхеньяном ракети були балістичними.

До слова, 16 серпня Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

Також 10 серпня стало відомо, що КНДР запустила дві ракети в Японське море.

У Північній Кореї заявили, що як тільки лідер КНДР дізнався про розробку нових типів ракет, то розпорядився провести їх випробування.

За словами президента США, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальностіі

Нагадаємо, 6 серпня КНДР здійснила запуски нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

У ЄС заявили, що Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.