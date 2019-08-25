У КНДР розповіли про пуски нової ракетної установки
Нова ракетна пускова установка Північної Кореї
За випробуваннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин
Північна Корея в суботу, 24 серпня, провела випробування нової ракетної пускової установки під наглядом лідера країни Кім Чен Ина.
Про це 25 серпня повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
«Тестовий запуск показав, що всі тактичні і технологічні характеристики нової системи досягли встановлених параметрів», - йдеться у публікації.
Південнокорейські військові заявили, що КНДР випустила в морі дві балістичні ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, додає Reuters.
Зазначається, що за випробуваннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.
Нагадаємо, у суботу стало відомо про два запуски ракет у КНДР. За даними міністерства оборони Японії, запущені Пхеньяном ракети були балістичними.
До слова, 16 серпня Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.
Також 10 серпня стало відомо, що КНДР запустила дві ракети в Японське море.
У Північній Кореї заявили, що як тільки лідер КНДР дізнався про розробку нових типів ракет, то розпорядився провести їх випробування.
За словами президента США, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальностіі
Нагадаємо, 6 серпня КНДР здійснила запуски нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.
У ЄС заявили, що Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.