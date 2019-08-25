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    У світі

    У КНДР розповіли про пуски нової ракетної установки

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    <p>Нова ракетна пускова установка Північної Кореї</p> - У КНДР розповіли про пуски нової ракетної установки

    Нова ракетна пускова установка Північної Кореї

    Фото: EPA

    За випробуваннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин

    Північна Корея в суботу, 24 серпня, провела випробування нової ракетної пускової установки під наглядом лідера країни Кім Чен Ина.

    Про це 25 серпня повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

    «Тестовий запуск показав, що всі тактичні і технологічні характеристики нової системи досягли встановлених параметрів», - йдеться у публікації.

    Південнокорейські військові заявили, що КНДР випустила в морі дві балістичні ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, додає Reuters.

    Зазначається, що за випробуваннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

    Нагадаємо, у суботу стало відомо про два запуски ракет у КНДР. За даними міністерства оборони Японії, запущені Пхеньяном ракети були балістичними.

    До слова, 16 серпня Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

    Також 10 серпня стало відомо, що КНДР запустила дві ракети в Японське море.

    У Північній Кореї заявили, що як тільки лідер КНДР дізнався про розробку нових типів ракет, то розпорядився провести їх випробування.

    За словами президента США, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальностіі

    Нагадаємо, 6 серпня КНДР здійснила запуски нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

    У ЄС заявили, що Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.

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