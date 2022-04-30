Кремль не зможе похвалитися на параді 9 травня важкою технікою, бо вся в Україні

Зенітні комплекси «Панцир-С» були помічені в Україні, де вони беруть участь у бойових діях

Цього року жодного закордонного лідера не приїде до Москви на парад

Парад у Москві 9 травня цього року буде менш численним, ніж рік тому. Про це свідчать дані російського міноборони. Менше буде і людей, і техніки. Вже відомо, що цього року жодного закордонного лідера не приїде до Москви на парад.

Судячи з інформації про склад парадних колон, яку опублікувало у п'ятницю міністерство оборони Росії, у параді братиме участь 129 одиниць військової техніки, тоді як у 2021 році у ньому брала участь 191 військова машина, пише BBC

У пішому строю, за інформацією міноборони РФ, площею пройдуть близько 10 тисяч людей. У 2021 році у параді брали участь 12 тисяч людей.

Авіаційна частина параду у 2022 році буде більшою на один літальний апарат – 77 літаків та вертольотів.

Міністерство оборони Росії опублікувало порядок проходження колон, з якого випливає, що на параді не будуть показані деякі типи військової техніки, які брали участь у параді 2021 року.

Серед техніки, яка була на параді рік тому, але не з'явиться у 2022 році – танки Т-80БВМ, самохідно-артилерійські установки 2С35 «Коаліція-СВ», важкі вогнеметні системи ТОС-1А «Сонцепек», машини інженерної системи дистанційного мінування «Замедление», зенітний комплекс «Панцир-С», а також усі машини росгвардії.

Серед техніки, яка брала участь у параді 2021 року, але не братиме участі у 2022-му, лише САУ «Коаліція-СВ» не надходила до діючої армії, бо перебуває на стадії розробки.

Танки Т-80БВМ, вогнеметні системи «Сонцепек» та зенітні комплекси «Панцир-С» були помічені в Україні, де вони беруть участь у бойових діях.

Як повідомлялося, Кремль не запрошував нікого з іноземних лідерів на парад 9 травня у Москві на честь 77-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Не буде навіть путінолюба, президента Білорусі Олександра Лукашенка