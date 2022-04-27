«Делікатна ситуація». Ізраїль скасував парад на 9 травня

Ізраїль цьогоріч не проводитиме традиційний парад на 9 травня

Замість помпезного святкування в Ізраїлі згадуватимуть євреїв-ветеранів, котрі зробили свій внесок у боротьбі з нацизмом

Цього року Ізраїль відмовився від традиційного параду 9 травня. Про це повідомила міністерка репатріації та інтеграції Пніна Тамено-Шете.

Таке рішення уряд Ізраїлю ухвалив через «існуючу делікатну ситуацію».

За словами пані міністра, вона року в країні основна увага буде приділена внеску євреїв-ветеранів у перемогу над нацистською Німеччиною.

9 травня пам'ятна церемонія відбудеться на Горі Герцля.

Також Пніна Тамено-Шете наголосила на тому, що рішення про скасування параду та характер церемонії ухвалили разом з ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

Цьому передувало звернення посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука до ізраїльської влади із проханням перенести офіційні заходи на честь Дня перемоги з 9 на 8 травня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти планують провести парад у Маріуполі 9 травня.

Ворог активно зачищає місто від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня.