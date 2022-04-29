Яким буде парад на 9 травня у Москві. Путін дуже образив Лукашенка

Росія проведе парад на 9 травня у Москві без лідерів іноземних держав

Президент Росії не запросив свого шанувальника Олександра Лукашенка на парад 9 травня у Москві

Кремль не запрошував нікого з іноземних лідерів на парад 9 травня у Москві на честь 77-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Не буде навіть путінолюба, президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це журналістам заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Медуза».

«На День Перемоги ми нікого не запрошували із закордонних лідерів. Річ у тім, що це не ювілейна дата. Це наше свято, святе для всієї Росії, для всіх росіян», – сказав прессекретар Путіна.

Він додав, що, за його даними, участь президента Білорусі Олександра Лукашенка у параді Перемоги у Москві також не планується.

Відомо, що на тлі війни в Україні деякі держави, наприклад, Молдова та Ізраїль, а також невизнане Придністров'я оголосили, що цього року не проводитимуть парад Перемоги на 9 травня.

Нагадаємо, що скасували парад і у «ДНР». «Влада» окупантів також вирішила не проводити ходу Безсмертного полку 9 травня. Водночас рашисти переконують жителів Херсона вийти на святкування 9 травня, при цьому силою розганяють проукраїнські мітинги.

Раніше ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що найбільш очевидна ціль президента РФ Володимира Путіна до 9 травня – це захоплення Маріуполя.