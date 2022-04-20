Російські пропагандисти анонсували парад 9 травня у Маріуполі
На руїнах українського міста вороги хочуть провести акцію «безсмертний полк»
Російської пропаганди анонсували проведення на руїнах українського Маріуполя акції «безсмертний полк». Про це інформує Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.
За інформацією Центру, так звана заступниця мера Маріуполя Вікторія Калачова оголосила про проведення «урочистої» ходи «безсмертний полк» в рамках святкування рашистського «дня побєди» 9 травня.
«Такі заяви варто розцінювати як анонсування повного збройного захоплення Маріуполя збройними силами Російської Федерації. Та український Маріуполь не здається і продовжує хоробро оборонятися попри всі маніпуляційні заяви окупантів», – ідеться у повідомленні РНБО.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти російських військовополонених на цивільних та захисників Маріуполя.
Українська влада наразі очікує на відповідь Кремля.
Нагадаємо, сьогодні полк «Азов» опублікував відео із Маріуполя – міста у ворожій облозі, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця. На кадрах видно тіла загиблих українців. Деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі.
Командир 36 бригади морпіхів, яка також боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників «залишилося лише кілька днів, а то й годин».