Російські пропагандисти анонсували парад 9 травня у Маріуполі

На руїнах українського міста вороги хочуть провести акцію «безсмертний полк»

Російської пропаганди анонсували проведення на руїнах українського Маріуполя акції «безсмертний полк». Про це інформує Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

За інформацією Центру, так звана заступниця мера Маріуполя Вікторія Калачова оголосила про проведення «урочистої» ходи «безсмертний полк» в рамках святкування рашистського «дня побєди» 9 травня.

«Такі заяви варто розцінювати як анонсування повного збройного захоплення Маріуполя збройними силами Російської Федерації. Та український Маріуполь не здається і продовжує хоробро оборонятися попри всі маніпуляційні заяви окупантів», – ідеться у повідомленні РНБО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти російських військовополонених на цивільних та захисників Маріуполя.

Українська влада наразі очікує на відповідь Кремля.