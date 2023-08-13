Кремлівський політолог зганьбився аналізом ситуації на фронті

Перерахувавши успіхи української армії, Сергій Марков зробив несподівані висновки

Кремлівський політолог, депутат Держдуми 5 скликання і довірена особа Путіна в 2012 році Сергій Марков осоромився через аналіз ситуації на фронті. Він видав низку тез, що суперечать одна одній, і насмішив мережу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, Марков написав, що Збройні сили України зайшли в Урожайне і Старомайорське, а це загроза для Маріуполя. Також ЗСУ вже в Роботиному, що становить небезпеку для Мелітополя і Бердянська. Крім того, українські вояки зуміли створити два плацдарми на лівому березі Дніпра.

Перерахувавши успіхи української армії, політолог зробив несподівані висновки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Поки, щоправда, ніде ЗСУ не підійшли навіть до основного рубежу оборони армії Росії. Але тактичні успіхи у ЗСУ є», – написав Марков.

«А «основной рубеж обороны армии России» – це МКАД? Тоді канєшно»; «Логічна логіка»; «Статтю отримає за таке» – кепкують із путінського повіреного в мережі.

Раніше політолог Путіна розказав про особисту трагедію диктатора.

Також російський політолог зганьбився через фото сина Пєскова.