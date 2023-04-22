Російський політолог зганьбився через фото сина Пєскова

Марков видалив фото і пообіцяв у всьому розібратися

У Росії розпочалася піар-кампанія з героїзації сина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова – Миколи. Спочатку керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин розповів, що син Пєскова воював у нього у ПВК «Вагнера», що є неправдою.

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Пізніше цю інформацію вирішив підтвердити політолог Сергій Марков. Він виклав фото сина Пєскова, який дає присягу. Однак на знімку можна впізнати сина Олексія Порошенка. Причому поруч із сином можна помітити і самого Петра Порошенка.

Фото спричинило фурор. Марков видалив його і пообіцяв у всьому розібратися.

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Нагадаємо, 20 квітня Київська міськрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресорки – Росії. У відповідь у Кремлі пригрозили «відповідними заходами» щодо посольства України в Москві.