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Російський політолог зганьбився через фото сина Пєскова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський політолог зганьбився через фото сина Пєскова
Сина Порошенка видали за сина Пєскова
фото з відкритих джерел

Марков видалив фото і пообіцяв у всьому розібратися

У Росії розпочалася піар-кампанія з героїзації сина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова – Миколи. Спочатку керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин розповів, що син Пєскова воював у нього у ПВК «Вагнера», що є неправдою.

Пізніше цю інформацію вирішив підтвердити політолог Сергій Марков. Він виклав фото сина Пєскова, який дає присягу. Однак на знімку можна впізнати сина Олексія Порошенка. Причому поруч із сином можна помітити і самого Петра Порошенка.

Російський політолог зганьбився через фото сина Пєскова фото 1

Фото спричинило фурор. Марков видалив його і пообіцяв у всьому розібратися.

Російський політолог зганьбився через фото сина Пєскова фото 2

Нагадаємо, 20 квітня Київська міськрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресорки – Росії. У відповідь у Кремлі пригрозили «відповідними заходами» щодо посольства України в Москві. 

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Теги: ПВК Вагнера

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