Російський політолог зганьбився через фото сина Пєскова
Марков видалив фото і пообіцяв у всьому розібратися
У Росії розпочалася піар-кампанія з героїзації сина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова – Миколи. Спочатку керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин розповів, що син Пєскова воював у нього у ПВК «Вагнера», що є неправдою.
Пізніше цю інформацію вирішив підтвердити політолог Сергій Марков. Він виклав фото сина Пєскова, який дає присягу. Однак на знімку можна впізнати сина Олексія Порошенка. Причому поруч із сином можна помітити і самого Петра Порошенка.
Фото спричинило фурор. Марков видалив його і пообіцяв у всьому розібратися.
Нагадаємо, 20 квітня Київська міськрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресорки – Росії. У відповідь у Кремлі пригрозили «відповідними заходами» щодо посольства України в Москві.
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