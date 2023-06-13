Політолог Путіна розказав про особисту трагедію диктатора

Берлусконі неодноразово вихваляв очільника країни-терористки: казав про братські стосунки й називав російського тирана кращим у світі політиком

Марков: «Путін не зможе навіть полетіти на похорон свого друга Берлусконі»

Кремлівський політолог та пропагандист Сергій Марков дорікнув європейцям у тому, що президент Росії Володимир Путін не зможе попрощатися зі своїм другом – експрем’єром Італії Сільвіо Берлусконі, про смерть якого стало відомо вчора. Про особисту трагедію диктатора політолог повідомив у Telegram-каналі.

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Марков традиційно звинуватив Європу й розповів невтішні новини для Путіна, який вимушений переховуватися після ордеру на арешт від Міжнародного кримінального суду.

«Путін не зможе навіть полетіти на похорон свого друга Берлусконі. Такий сьогодні новий європейський світ. Європа відмовляється від гуманізму», – написав російський політолог.

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Крім того, Марков назвав колишнього прем'єр-міністра Італії найбільшим політиком та великим другом Росії.

Нагадаємо, учора помер експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі. Обіймаючи посаду прем'єр-міністра, він не раз зустрічався з Путіним, а сам президент Росії називав його своїм другом і союзником.

Зазначимо, на посаді прем'єра Берлусконі швидко подружився з російським диктатором Володимиром Путіним. Берлусконі неодноразово вихваляв очільника країни-терористки: казав про братські стосунки, називав російського тирана кращим у світі політиком та стверджував, що Росії дуже пощастило мати такого президента – Путін відреагував на смерть свого європейського друга (відео).

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. За межами Росії диктатора мають заарештувати та передати до суду. Його підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії.

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До слова, раніше Путін побоявся їхати на інавгурацію Ердогана.