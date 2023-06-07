Міноборони хоче повернути постачальників, що купували яйця по 17 грн – політолог

6 червня 2023 відбулися перші торги в системі ProZorro щодо харчування для військових на друге півріччя 2023 року

Результати перших торгів на Prozzoro на постачання продуктами харчування армії, на яких було зекономлено 6 млрд грн, можуть скасувати через суд. Міноборони та Уряд готують постанову, яка продовжує договори із скандальними постачальниками ще на 3 місяці.

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Про це заявив політолог та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулік у своєму блозі на сайті «Цензор.нет».

«6 червня 2023 відбулися перші торги в системі ProZorro щодо харчування для військових на друге півріччя 2023 року. Як стверджує член антикорупційної ради МО, відома волонтерка Дана Ярова, ціна лотів складала близько 24 млрд грн, а проторгували понад 18 млрд грн, тобто заощадження державі склали 6 млрд грн. Крім того, були встановлені граничні ціни на кожен з 409 продуктів харчування, які є у каталозі», – нагадує політолог.

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За його словами, здавалося б, Міноборони повинно радіти: і торги прозорі, і економія значна. Однак Міноборони планує скасувати результати торгів.

«Як стало відомо з наших джерел, Міноборони за прямою вказівкою міністра Олексія Резнікова готує постанову, згідно з якою в разі, якщо торги будуть визнані недійсними, продовжити дію чинних договорів ще на 3 місяці. І все вказує на те, що торги таки будуть визнані недійсними: на 7 червня, на 11.30 призначене судове засідання у Київському окружному адміністративному суді. Скасування торгів готується за скаргою «Актів компані» – це та сама, яка продавала Міноборони яйця по 17 грн. Як стверджує Дана Ярова, компанія «Актів компані» подала 22 скарги до цього суду», – продовжує автор блогу.

Також Віталій Кулік повідомляє, що суддя КОАС «заряджений» на прийняття конкретного рішення зі скасування цих торгів. І на основі цього рішення Кабмін готує постанову про повернення колишньої корупційної системи харчування в армії.

«Фактично ми маємо ознаки зухвалої корупційну змови між керівництвом Міноборони та судом, що діє у парадигмі сумнозвісного ОАСК Павла Вовка. Де-юре він ліквідований, але де-факто продовжує жити у всіх інших інстанціях і перетворювати українську владну систему на корупційне кубло і легалізувати ці мафіозні відносини своїми рішеннями. А міністр Резніков працює як головна скрипка в цьому оркестрі, готуючи постанову Кабміну про продовженні договорів у зв’язку з рішенням, яке ще не прийнято. Тобто, він наперед знає, яке рішення буде прийнято «найгуманнішим судом» Києва, і готують постанову саме під нього», – резюмує Віталі Кулік.

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Нагадаємо, що 21 січня видання «Дзеркало тижня» опублікувало статтю, в якій стверджується, що за участі Міністерства оборони охкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема відомство законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва на той час складала близько 7 грн за штуку.