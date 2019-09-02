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    Кривава стрілянина в Техасі: злочинця звільнили з роботи за кілька годин до атаки

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    Нападник захопив поштовий фургон і продовжив стріляти у людей - Кривава стрілянина в Техасі: злочинця звільнили з роботи за кілька годин до атаки
    Нападник захопив поштовий фургон і продовжив стріляти у людей

    Стрілок - 36 річний Сет Етор - працював у сфері вантажних перевезень

    Зловмисника, який вчинив стрілянину в американському місті Одеса, штат Техас, унаслідок якої загинули семеро людей, звільнили з роботи незадовго до атаки.

    Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

    Зазначається, що стрілок - 36 річний Сет Етор - працював у сфері вантажних перевезень. За даними видання, його звільнили вранці 31 серпня — за кілька годин до нападу.

    У поліції цю інформацію наразі не підтвердили. Водночас три джерела у правоохоронних органах повідомили телеканалу NBC News, що стрілок втратив роботу «нещодавно».

    Нагадаємо, чоловік відкрив вогонь 31 серпня, коли його авто спробував зупинити офіцер громадської безпеки Техасу. Стрілець убив поліцейського та продовжив рух, застреливши по дорозі ще одну людину.

    Потім нападник захопив поштовий фургон і продовжив стріляти у людей.

    Кількість загиблих унаслідок стрілянини в штаті Техас зросла до семи людей.

    Правоохоронці застрелили злочинця.

    Джерело: Громадське

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