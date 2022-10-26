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Ксенії Собчак загрожує в'язниця? ЗМІ повідомили про її втечу із Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Ксенії Собчак загрожує в'язниця? ЗМІ повідомили про її втечу із Росії
За даними ЗМІ, Ксенія Собчак стала підозрюваною у справі про здирництво
фото з відкритих джерел

РосЗМІ повідомляють, що Ксенія Собчак виїхала до Литви

Державні російські ЗМІ повідомляють, що телеведуча і блогерка Ксенія Собчак покинула територію РФ. Також відомо, що їй оголошено підозру у справі про здирництво в особливо великому розмірі у держкорпорації «Ростех», за що їй загрожує до 15 років колонії.

Російські правоохоронці планували затримати журналістку, проте вона втекла від них у Литву. Про це в середу, 26 жовтня, повідомляє агентство ТАСС із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника журналістів, Собчак нібито виїхала з Москви в ніч на 26 жовтня, в'їхавши через Білорусь до Литви. Також джерело повідомило, що вчора блогерка купила через інтернет авіаквитки до Дубая, а сьогодні – до Туреччини.

«Це вона зробила, щоб заплутати оперативників», – сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що оперативники вже мали на руках постанову слідчого про затримання Собчак.

Telegram-канал Baza стверджує, що для затримання Собчак оперативники виїжджали до аеропорту Внуково-3.

Зазначимо, сама Собчак наразі ніяк не прокоментувала інформацію про обшуки та оголошення їй підозри.

Нагадаємо, 25 жовтня російські силовики затримали комерційного директора журналістки Кирила Суханова за підозрою у здирстві грошей за так звані «блоки», які гарантують незгадування каналом тієї чи іншої персони або компанії.

Раніше сьогодні стало відомо, що у заміському будинку Ксенії Собчак, розташованому в котеджному селищі «Гірки-8» у Московській області, проводився обшук.

Також нагадаємо, що раніше російська телеведуча та блогерка Ксенія Собчак прийшла до бару Dedaena у Тбілісі, який уже здобув серед росіян славу «найбільш русофобського» закладу, та вступила у суперечку з власником закладу, який заявив, що не впустить росіянку до бару. 

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Теги: обшук росія Ксенія Собчак

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