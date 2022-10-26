Ксенії Собчак загрожує в'язниця? ЗМІ повідомили про її втечу із Росії

За даними ЗМІ, Ксенія Собчак стала підозрюваною у справі про здирництво

РосЗМІ повідомляють, що Ксенія Собчак виїхала до Литви

Державні російські ЗМІ повідомляють, що телеведуча і блогерка Ксенія Собчак покинула територію РФ. Також відомо, що їй оголошено підозру у справі про здирництво в особливо великому розмірі у держкорпорації «Ростех», за що їй загрожує до 15 років колонії.

Російські правоохоронці планували затримати журналістку, проте вона втекла від них у Литву. Про це в середу, 26 жовтня, повідомляє агентство ТАСС із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника журналістів, Собчак нібито виїхала з Москви в ніч на 26 жовтня, в'їхавши через Білорусь до Литви. Також джерело повідомило, що вчора блогерка купила через інтернет авіаквитки до Дубая, а сьогодні – до Туреччини.

«Це вона зробила, щоб заплутати оперативників», – сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що оперативники вже мали на руках постанову слідчого про затримання Собчак.

Telegram-канал Baza стверджує, що для затримання Собчак оперативники виїжджали до аеропорту Внуково-3.

Зазначимо, сама Собчак наразі ніяк не прокоментувала інформацію про обшуки та оголошення їй підозри.

Нагадаємо, 25 жовтня російські силовики затримали комерційного директора журналістки Кирила Суханова за підозрою у здирстві грошей за так звані «блоки», які гарантують незгадування каналом тієї чи іншої персони або компанії.

Раніше сьогодні стало відомо, що у заміському будинку Ксенії Собчак, розташованому в котеджному селищі «Гірки-8» у Московській області, проводився обшук.

Також нагадаємо, що раніше російська телеведуча та блогерка Ксенія Собчак прийшла до бару Dedaena у Тбілісі, який уже здобув серед росіян славу «найбільш русофобського» закладу, та вступила у суперечку з власником закладу, який заявив, що не впустить росіянку до бару.