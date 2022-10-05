Собчак у Грузії влаштувала скандал через «Слава Україні!»: чому вона насправді не «хороша росіянка»

Собчак начебто і проти війни, та насправді не зовсім

Блогерку «поплавило» від українського вітання

Російська телеведуча Ксенія Собчак влаштувала скандал у Грузії. Вона спробувала увійти до Dedaena Bar у Тбілісі, куди пускають лише тих громадян Росії, які проходять «візове анкетування». Так, аби потрапити до закладу кожен росіянин має погодитися з тим, що кремлівський диктатор Володимир Путін – диктатор і окупант (захопив території Грузії, Крим), а також поставити галочку навпроти пункту «Слава Україні!». Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Серед усіх пунктів Собчак жахливо не сподобався саме той, що з вітанням, тому вона наполегливо пробувала довести адміністратору ресторану, що цим «вони утискають людей за національною ознакою».

До слова, Собчак час від часу показово видає гнівні пости проти російської війни. Однак насправді це вже не перший «прокол» Собчак на українському питанні. Так, 28 вересня у своєму Telegram-каналі вона опублікувала схвальний відгук на адресу мера Москви Сергія Собяніна за те, як «вдало він взяв під контроль» процес мобілізації у російській столиці (скріншот 1). Щоправда потім пост був змінений на менш позитивний (скріншот 2), але ж «архіви не горять».

«А ще ми пам'ятаємо її дружбу з Антоном Красовським, який зараз є одним з головних пропагандистів на каналі RT, і погрожує українцям «сжечь вашу конституцию на майдане». Такими темпами «зашкварів» Собчак скоро може спокійно замінити і Скабєєву на рос.тб – ніхто не помітить різниці», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно російський пропагандист та директор мовлення російською мовою телеканалу RT Антон Красовський раптово прозрів і передбачив поразку Росії у війні проти України.

Раніше російська журналістка Ксенія Собчак почала звинувачувати українців у нацизмі, вторячи російській пропаганді.