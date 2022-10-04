Хачапурі чи Путін? Власник бару у Грузії поставив на місце провокаторку Собчак

Власник бару Dedaena у Тбілісі заявив, що не пустив би до закладу Ксенію Собчак

До бару Dedaena у Грузії пускають тільки тих росіян, які проти війни та не голосували за Путіна

Російська телеведуча та блогерка Ксенія Собчак прийшла до бару Dedaena у Тбілісі, який уже здобув серед росіян славу «найбільш русофобського» закладу, і не змогла потрапити до закладу. Собчак оприлюднила запис своєї розмови з власником бару Дато Лапаурі.

Російська блогерка розповіла, що співробітники грузинського бару Dedaena просять усіх росіян перед входом до закладу заповнити анкету, в якій потрібно засудити війну РФ проти України Україні. Також у документі від росіян вимагають підтвердити, що вони не голосували під час виборів за нинішнього главу держави Володимира Путіна. Інакше їх не пустять до закладу.

Біля бару телеведуча зустрілася з його власником і посперечалася з ним через анкету. Вона намагалася аргументувати свою позицію тим, що таке ставлення до росіян з боку власника бару є дискримінацією за національною ознакою. Однак Дато Лапаурі з нею не погодився. Він нагадав, що значна частина території Грузії перебуває під російською окупацією, тому, за словами власника закладу, росіянам не варто розраховувати у Грузії на теплий прийом.

«Як вам здається, виділяти росіян як націю в окрему категорію – це хіба правильно? Чи можна людей за національною ознакою кудись не пускати?» – спитала Собчак у власника бару.

Той своєю чергою говорив із Собчак англійською мовою – він пояснив, що російську мову розуміє, однак не говорить нею.

«Ну, це ж загальноприйнята норма в усьому світі, що є візи, це нормально, комусь дають візи, комусь ні», – сказав власник закладу.

Після цього Собчак навела аргумент, що такий підхід до роботи з клієнтами, як у барі Dedaena щодо росіян, є неприйнятним у цивілізованому світі. Вона навела приклад – якби євреїв не пускали у якийсь із закладів Німеччини, чи працював би такий заклад. На що Дато Лапаурі відповів, що не бачить зв'язку між євреями у Німеччині та росіянами в Грузії.

Власник бару також додав, що Собчак «у будь-якому разі» не пустили б до закладу, бо вона голосувала на президентських виборах за Путіна. У свою чергу журналістка уточнила, що віддала голос за політика у 2000 році, коли той висувався на перший термін.

Нагадаємо, з 21 вересня у Росії триває часткова мобілізація. Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги, зокрема, на кордоні з Грузією.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі відреагував на масову втечу росіян до Грузії. На думку Саакашвілі, російські біженці у майбутньому можуть втручатись у внутрішню політику країни.