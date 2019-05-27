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    У світі

    Курц назвав дострокові вибори в парламент визначальними для майбутнього Австрії

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    27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала&nbsp;вотум недовіри уряду&nbsp;канцлера Себастіана Курца - Курц назвав дострокові вибори в парламент визначальними для майбутнього Австрії
    27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца

    Курц запевняє, що він і його Австрійська народна партія підтримають наступний уряд і прагнутимуть до стабільності в країні

    Канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що саме населення визначить майбутнє країни, голосуючи на дострокових виборах в парламент восени.

    Про це повідомляє в понеділок телеканал ORF.

    «Врешті-решт, в Австрії саме народ прийме рішення у вересні (на дострокових виборах, - ред)», - сказав Курц в ефірі телеканалу після того, як парламент країни висловив недовіру його уряду.

    Також австрійський канцлер сьогодні заявив, що він і його Австрійська народна партія підтримають наступний уряд і прагнутимуть до стабільності в країні.

    Як відомо, 27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца. 

    В сучасній історії Австрії недовіру уряду було висловлено вперше. Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту в неділю Австрійська народна партія Себастіана Курца здобула перемогу.

    Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та серйозно підірвало імідж Партії свободи. На відео Штрахе зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

    У понеділок австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що зустріч екс-віце-канцлера Австрії з «росіянкою» була інсценована.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

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