Латвія запроваджує надзвичайну ситуацію через Covid-19

В основному жорсткіші карантинні заходи стосуються невакцинованих

Уряд Латвії оголосив надзвичайну ситуацію на три місяці через погіршення ситуації з коронавірусом. Починаючи з 11 жовтня, набувають чинності низка жорстких обмежень для боротьби з поширенням Covid-19. В основному вони стосуються невакцинованих, інформує портал національного телерадіомовлення LSM.

«Передбачається, що особи, які не щеплені або не перехворіли Covid-19, надалі зможуть відвідувати лише магазини з товарами першої необхідності, однак закриє їм доступ, наприклад, в торгові центри. Після перехідного періоду, який завершиться 18 жовтня, підприємства, які надають послуги громадського транспорту і отримують дотацію з державного або муніципального бюджету і займаються міжміськими пасажирськими перевезеннями, не надаватимуть пільги на проїзд особам, не щепленим від Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Зауважують, поки це не відноситься до громадського транспорту Риги, оскільки система е-талона не дозволяє визначити, хто щеплений, а хто - ні.

За словами глави Держканцелярії Яніса Цітковскіса, без «ковід» -сертифіката люди зможуть відвідувати продовольчі магазини, аптеки, магазини товарів для гігієни, оптики, телекомунікації, пункти продажу преси та автозаправні станції. У таких місцях на одного відвідувача необхідно виділити 25 квадратних метрів.

Для магазинів, що працюють в так званому безпечному режимі - без допуску невакцинованих - на одного відвідувача повинно відводитися 15 квадратних метрів приміщень. На вихідних і в святкові дні в торгових центрах зможуть працювати тільки вже перераховані торговельні заклади. Також будуть доступні такі послуги, як ремонт взуття та хімчистка.

Кабінет міністрів також ухвалив, що всі співробітники публічного сектора повинні в обов'язковому порядку вакцинуватися від Covid-19. Починаючи з 15 листопада, виконувати службові обов'язки зможуть тільки працівники, щеплені від Covid-19 або ж перенесли це захворювання.

Прийнято рішення і про деякі обмеження для вакцинованих. Наприклад, на заходах в так званому «зеленому» режимі вводяться додаткові заходи безпеки - необхідно носити маски, дотримуватися дистанції, а також дотримуватись обмежень по числу учасників на конкретних заходах.

Скрізь, де це фізично можливо - і в публічному, і в приватному секторі - співробітникам рекомендується працювати дистанційно. Обмеження посилюються і в сфері освіти. Після оголошення надзвичайної ситуації школярі і продовжать вчитися очно - проте виключно в масках, які стають обов'язковими в приміщеннях. Обсяг роботи гуртків за інтересами буде істотно скорочено. Скринінг-тестування школярів буде проводитися раз на тиждень, а не раз на два, як зараз. Під час ЧС не проводитимуться заняття за інтересами поза школою, а також екскурсії та відвідування музеїв.

Під час НС будуть заборонені розважальні заходи в приміщеннях, в тому числі і в аквапарках, розважальних центрах та батутними парках.

Як повідомляли раніше, на тлі зростання захворюваності на Covid-19 в Україні Латвія змінила правила в'їзду для українців, додавши її до переліку країн, що несуть серйозний ризик для здоров’я населення.

Як відомо, від понеділка, 20 вересня, нещеплені туристи, які в'їжджають до Швейцарії, мають надавати негативний тест на коронавірус.