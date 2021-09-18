Латвія змінила правила в'їзду для українців: що потрібно знати

Латвія посилила правила в'їзду на тлі чергової хвилі поширення коронавірусної інфекції

На тлі зростання захворюваності на Covid-19 в Україні Латвія змінила правила в'їзду для українців, додавши її до переліку країн, що несуть серйозний ризик для здоров’я населення. Про це повідомляє посольство Латвії в Україні.

Так, в'їзд до країни без поважної причини з суботи, 18 вересня, дозволений громадянам, якщо вони мають:

Covid-сертифікати країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії;

Covid-сертифікати в мобільному застосунку Дія з QR-кодом для їхньої перевірки та є сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу у Латвії.

Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та можуть не здавати тест на Covid-19 перед та після прибуття до країни. Не раніше ніж за два дні до приїзду до Латвії необхідно заповнити анкету на сайті covidpass.lv.

У разі відсутності відповідних сертифікатів в'їжджати до Латвії дозволено таким категоріям громадян України: