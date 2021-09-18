Латвія змінила правила в'їзду для українців: що потрібно знати
Латвія посилила правила в'їзду на тлі чергової хвилі поширення коронавірусної інфекції
На тлі зростання захворюваності на Covid-19 в Україні Латвія змінила правила в'їзду для українців, додавши її до переліку країн, що несуть серйозний ризик для здоров’я населення. Про це повідомляє посольство Латвії в Україні.
Так, в'їзд до країни без поважної причини з суботи, 18 вересня, дозволений громадянам, якщо вони мають:
- Covid-сертифікати країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії;
- Covid-сертифікати в мобільному застосунку Дія з QR-кодом для їхньої перевірки та є сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу у Латвії.
Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та можуть не здавати тест на Covid-19 перед та після прибуття до країни. Не раніше ніж за два дні до приїзду до Латвії необхідно заповнити анкету на сайті covidpass.lv.
У разі відсутності відповідних сертифікатів в'їжджати до Латвії дозволено таким категоріям громадян України:
- водії та члени екіпажів вантажних транспортних заходів, екіпажів вантажних або технічних рейсів, які прибувають до Латвії або залишають її для виконання своїх робочих обов’язків;
- члени сімей громадян ЄС/ЄЕС/Швейцарії (подружжя, діти до 21 року та особи, що перебувають під опікою або є опікунами);
- резиденти ЄС, які мають дозвіл на проживання/перебування в Латвії;
- особи, які отримали позитивне рішення Управління у справах громадянства та міграції Латвії про видачу посвідки на постійне проживання;
- дипломати і члени їхніх сімей, які перетинають територію Латвії транзитом до країни виконання офіційних функцій; посадові особи дипломатичної та консульської служби, посадові особи і члени їхніх сімей, які повертаються з країн своєї акредитації, або в'їжджають до країн, щоб виконувати свої функціональні обов’язки;
- особи, мета поїздки яких — гуманітарні обставини (похорон, важка хвороба близького родича);
- працівники та спеціалісти для виконання зобов’язань латвійських комерсантів, за наявності документального підтвердження від Латвійського агенства інвестицій та розвитку;
- спортсмени і спортивні працівники, а також представники міжнародних спортивних організацій, прибуття яких пов’язано з участю в міжнародному спортивному заході;
- студенти очної форми навчання та студенти по обміну;
- на лікування (діагностика і терапія) за погодженням з Інспекцію охорони здоров’я Латвії;
- працівники культури, які прибули для організації культурних та публічних заходів;
- особи, а також члени їхніх сімей (якщо строк трудових відносин з особою планується більше шести місяців) для виконання обов’язків провідного наукового співробітника на запрошення наукового закладу;
- авіапасажири, під час транзитного перетину Латвії: якщо вони не покидають транзитну зону і перебувають в ній не більш як 24 години, а також можуть надати підтвердження транзитного характеру.
Для такої категорії громадян України для в'їзду до Латвії обов’язковими вимогами є:
- наявність негативного результату тестування на Covid-19 методом ПЦР, який проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або тест на антигени, проведений не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону;
- повторний тест після прибуття до Латвії;
- проходження самоізоляції після прибуття до Латвії упродовж 10 днів (можна її порушити, якщо пройти тест на Covid-19 на сьомий день після в'їзду до країни і його результати будуть негативні).
Нагадаємо, раніше влада Євросоюзу виключила шість країн зі списку тих держав, невакциновані жителі яких можуть подорожувати по території об'єднання без додаткових обмежень.
До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.
Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.
У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.
Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.