Швейцарія посилить вимоги для в'їзду іноземців

Поширення коронавірусної інфекції у країні залишається на високому рівні

З понеділка, 20 вересня, нещеплені туристи, які в'їжджають до Швейцарії, мають надавати негативний тест на коронавірус, повідомляє Reuters.

«Інфекція знижується, але залишається на високому рівні – занадто високому», – заявив міністр охорони здоров’я Швейцарії Ален Берсет.

Він також додав, що відділення інтенсивної терапії у швейцарських лікарнях залишаються дуже завантаженими.

За його словами, після літніх канікул різко зросла кількість захворювань та госпіталізацій, притому багато з тих, хто потрапив до реанімації, повернулися з-за кордону.

До слова, на тлі зростання захворюваності на Covid-19 в Україні Латвія змінила правила в'їзду для українців, додавши її до переліку країн, що несуть серйозний ризик для здоров’я населення.

Нагадаємо, раніше влада Євросоюзу виключила шість країн зі списку тих держав, невакциновані жителі яких можуть подорожувати по території об'єднання без додаткових обмежень.

До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.