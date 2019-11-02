Леонардо Ді Капріо зустрівся з екоактивісткою Гретою Тунберг



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Леонардо Ді Капріо та Грета Тунберг

Ді Капріо сподівається, що послання Грети - це тривожний сигнал для всіх світових лідерів про те, що пора бездіяльності закінчилася

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

«В історії є лише кілька прикладів, коли в поворотні моменти голоси починають звучати голосніше і здатні змінювати світ. Історія розсудить, що ми робимо сьогодні, щоб майбутні покоління змогли насолоджуватися життям на планеті, яку ми так безумовно сприймали як належне», - написав він.

Ді Капріо сподівається, що послання Грети - це тривожний сигнал для всіх світових лідерів про те, що пора бездіяльності закінчилася.

«Саме завдяки Греті і молодим активістам у всьому світі я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Для мене було честю провести час з Гретою. Ми домовилися підтримувати один одного в нашому прагненні забезпечити світле майбутнє нашої планеті», - прокоментував зустріч Ді Капріо.

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.