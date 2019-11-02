Леонардо Ді Капріо зустрівся з екоактивісткою Гретою Тунберг
Ді Капріо сподівається, що послання Грети - це тривожний сигнал для всіх світових лідерів про те, що пора бездіяльності закінчилася
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.
«В історії є лише кілька прикладів, коли в поворотні моменти голоси починають звучати голосніше і здатні змінювати світ. Історія розсудить, що ми робимо сьогодні, щоб майбутні покоління змогли насолоджуватися життям на планеті, яку ми так безумовно сприймали як належне», - написав він.
Ді Капріо сподівається, що послання Грети - це тривожний сигнал для всіх світових лідерів про те, що пора бездіяльності закінчилася.
«Саме завдяки Греті і молодим активістам у всьому світі я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Для мене було честю провести час з Гретою. Ми домовилися підтримувати один одного в нашому прагненні забезпечити світле майбутнє нашої планеті», - прокоментував зустріч Ді Капріо.
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There are few times in human history where voices are amplified at such pivotal moments and in such transformational ways – but @GretaThunberg has become a leader of our time. History will judge us for what we do today to help guarantee that future generations can enjoy the same livable planet that we have so clearly taken for granted. I hope that Greta’s message is a wake-up call to world leaders everywhere that the time for inaction is over. It is because of Greta, and young activists everywhere that I am optimistic about what the future holds. It was an honor to spend time with Greta. She and I have made a commitment to support one another, in hopes of securing a brighter future for our planet. #FridaysforFuture #ClimateStrike @fridaysforfuture
Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.