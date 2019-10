На честь Грети Тунберг вчені назвали новий вид жука



Екоактивістка Грета Тунберг

Нещодавно відкритий вид жука вчені назвали на честь шведської екоактивістки Грети Тунберг. Повна назва комахи - Nelloptodes gretae.

За словами вченого Майкла Дарбі, таким чином він вирішив відзначити видатний вклад Грети в боротьбу за збереження навколишнього середовища. Вчений упродовж тривалого займається дослідженням і описом групи комах сімейства Ptiliidae.

Дарбі виявив новий вид комахи, коли вивчав зразки ґрунту з Кенії, які ще з 1960-х зберігаються в Музеї природознавства у Лондоні.

Одна з головних характеристик жука, названого на честь Грети Тунберг, - його мініатюрні розміри: довжина комахи не перевищує 1 міліметра.

The newly described species, named Nelloptodes gretae after Greta Thunberg, is less than a millimetre in length © Michael Darby

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.