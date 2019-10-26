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    Наука та освіта

    На честь Грети Тунберг вчені назвали новий вид жука

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    Екоактивістка Грета Тунберг - На честь Грети Тунберг вчені назвали новий вид жука
    Екоактивістка Грета Тунберг

    Одна з головних характеристик жука, названого на честь Тунберг - його мініатюрні розміри

    Нещодавно відкритий вид жука вчені назвали на честь шведської екоактивістки Грети Тунберг. Повна назва комахи - Nelloptodes gretae.

    За словами вченого Майкла Дарбі, таким чином він вирішив відзначити видатний вклад Грети в боротьбу за збереження навколишнього середовища. Вчений упродовж тривалого займається дослідженням і описом групи комах сімейства Ptiliidae.

    Дарбі виявив новий вид комахи, коли вивчав зразки ґрунту з Кенії, які ще з 1960-х зберігаються в Музеї природознавства у Лондоні.

    Одна з головних характеристик жука, названого на честь Грети Тунберг, - його мініатюрні розміри: довжина комахи не перевищує 1 міліметра.

    The newly described species, named Nelloptodes gretae after Greta Thunberg, is less than a millimetre in length © Michael Darby
    The newly described species, named Nelloptodes gretae after Greta Thunberg, is less than a millimetre in length © Michael Darby

    Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.

    екологія тварини наука Грета Тунберг
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