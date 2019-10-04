Екоактивістка Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру



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Шведська екологічна активістка Грета Тунберг

З 137 претендентів з 56 країн, експертний комітет KidsRights обрав переможців - Дівіну Малум з Камеруну та Грету Тунберг зі Швеції

16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг і камерунська правозахисниця Дівіна Малум стали лауреатами Міжнародної дитячої премії миру.

Як повідомляє KidsRights, урочиста церемонія відбудеться 20 листопада в Гаазі.

«З вражаючих 137 претендентів з 56 країн, експертний комітет KidsRights обрав переможців - Дівіну з Камеруну та Грету зі Швеції. Міжнародна дитяча премія миру буде вручена 20 листопада, в Гаазі», - йдеться у повідомленні.

Міжнародна дитяча премія миру є ініціативою Міжнародної організації із захисту прав дітей KidsRights.

Як відомо, 16-річна шведська школярка Грета Тунберг є іціаторкою кліматичних протестів. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, який охопив сотні тисяч людей по всьому світу.

16 вересня її вшанували вищою нагородою правозахисної організації Amnesty International, а 25 вересня вона стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії.

Раніше повідомлялося, що 27 вересня, у Новій Зеландії десятки тисяч дітей і дорослих вийшли на мітинг за захист клімату.

Нагадаємо, Німеччина, 22 вересня приєднується до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов’язалися припинити використання вугілля у якості палива.