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    У світі

    Екоактивістка Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру

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    Шведська екологічна активістка Грета Тунберг - Екоактивістка Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру
    Шведська екологічна активістка Грета Тунберг

    З 137 претендентів з 56 країн, експертний комітет KidsRights обрав переможців - Дівіну Малум з Камеруну та Грету Тунберг зі Швеції

    16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг і камерунська правозахисниця Дівіна Малум стали лауреатами Міжнародної дитячої премії миру.

    Як повідомляє KidsRights, урочиста церемонія відбудеться 20 листопада в Гаазі.

    «З вражаючих 137 претендентів з 56 країн, експертний комітет KidsRights обрав переможців - Дівіну з Камеруну та Грету зі Швеції. Міжнародна дитяча премія миру буде вручена 20 листопада, в Гаазі», - йдеться у повідомленні.

    Міжнародна дитяча премія миру є ініціативою Міжнародної організації із захисту прав дітей KidsRights.

    Як відомо, 16-річна шведська школярка Грета Тунберг є іціаторкою кліматичних протестів. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, який охопив сотні тисяч людей по всьому світу.

    16 вересня її вшанували вищою нагородою правозахисної організації Amnesty International, а 25 вересня вона стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії.

    Раніше повідомлялося, що 27 вересня, у Новій Зеландії десятки тисяч дітей і дорослих вийшли на мітинг за захист клімату.

    Нагадаємо, Німеччина, 22 вересня приєднується до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов’язалися припинити використання вугілля у якості палива.

    Швеція екологія активісти страйк премія
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