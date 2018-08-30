Лікар назвав причину смерті Кобзона



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Йосип Кобзон

Кобзон лікувався від раку останні 15 років

Причиною смерті співака і депутата Держдуми РФ Йосипа Кобзона стала четверта стадія раку.

Про це заявив колишній директор Національного медичного дослідницького центру онкології ім. Блохіна МОЗ Росії Михайло Давидов, повідомляє Газета.Ru.

Давидов зазначив, що Кобзон лікувався від раку останні 15 років.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що у Москві на 81-му році життя помер відомий радянський і російський співак Йосип Кобзон.

Як відомо, Кобзон народився в Україні і мав звання Народного артиста України. Артист підтримував російську агресію в Україні і співав на непідконтрольних територіях.

Кобзону був заборонений в'їзд до Латвії і України (з 2014 року), а також на територію Європейського союзу (з 2015 року).