Літак італійських військово-повітряних сил упав на машину з дітьми

За попередніми даними, причиною авіатрощі стала зграя птахів, що потрапила в двигун

Борт виконував тренувальний політ перед майбутнім аерошоу

Літак групи вищого пілотажу Frecce Tricolori італійських військово-повітряних сил розбився під час тренувального польоту неподалік Туріна, пише газета La Stampa.

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Борт звалився на автомобіль, який рухався. В машині перебували чотири людини. Загинула п'ятирічна дівчинка, її батьки та дев'ятирічний брат отримали серйозні травми, їх госпіталізували із сильними опіками. У мережі з'явилися кадри надзвичайної події.

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Літак виконував тренувальний політ перед майбутнім аерошоу, запланованим на 17 вересня. Якоїсь миті борт почав стрімко втрачати висоту.

За попередніми даними, причиною авіатрощі стала зграя птахів, що потрапила в двигун. Пілот не постраждав, він встиг вчасно катапультуватись.

Раніше російський літак загубив «Кинжал»: ракета впала на село у Тульській області.