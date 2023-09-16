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Літак італійських військово-повітряних сил упав на машину з дітьми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Літак італійських військово-повітряних сил упав на машину з дітьми
За попередніми даними, причиною авіатрощі стала зграя птахів, що потрапила в двигун
фото: lastampa.it

Борт виконував тренувальний політ перед майбутнім аерошоу

Літак групи вищого пілотажу Frecce Tricolori італійських військово-повітряних сил розбився під час тренувального польоту неподалік Туріна, пише газета La Stampa.

Борт звалився на автомобіль, який рухався. В машині перебували чотири людини. Загинула п'ятирічна дівчинка, її батьки та дев'ятирічний брат отримали серйозні травми, їх госпіталізували із сильними опіками. У мережі з'явилися кадри надзвичайної події.

Літак італійських військово-повітряних сил упав на машину з дітьми фото 1

Літак виконував тренувальний політ перед майбутнім аерошоу, запланованим на 17 вересня. Якоїсь миті борт почав стрімко втрачати висоту.

Літак італійських військово-повітряних сил упав на машину з дітьми фото 2

За попередніми даними, причиною авіатрощі стала зграя птахів, що потрапила в двигун. Пілот не постраждав, він встиг вчасно катапультуватись.

Раніше російський літак загубив «Кинжал»: ракета впала на село у Тульській області. 

Теги: пілот батьки автомобіль політ

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