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Російський літак загубив «Кинжал»: ракета впала на село у Тульській області (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський літак загубив «Кинжал»: ракета впала на село у Тульській області (відео)
Росіяни вирішили знищити боєприпас на місці, де його було знайдено
фото скріншот відео

Ракета була знайдена під час польових робіт 12 вересня

У Тульській області Росії  прогримів сильний вибух, в результаті якого було евакуйовано кілька сіл. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

За даними місцевих ЗМІ, військові нібито знищили боєприпас, який був втрачений під час атаки РФ по Україні 11 серпня. Тоді війська РФ випустили чотири ракети Х-47 «Кинджал», три вдарили по Івано-Франківській області, одна загублася.

Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною.

Як пишуть росЗМІ, 14 вересня, в Тепло-Огаревському районі Тульської області сталася раптова евакуація. Журналісти пишуть, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.

Тому було прийнято рішення знищити боєприпаси на місці. Щоб уникнути будь-яких негативних наслідків населення довколишніх сіл було евакуйовано.

Нагадаємо, 11 серпня року внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині загинула дитина. Ракета влучила у цивільний об'єкт. Дитину в критичному стані доставили до лікарні. Медики робили все можливе, проте врятувати дитину не вдалося.

Триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області,

Теги: росія відео евакуація населення ракета боєприпаси військові літак вибух

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