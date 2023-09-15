Російський літак загубив «Кинжал»: ракета впала на село у Тульській області (відео)

Росіяни вирішили знищити боєприпас на місці, де його було знайдено

Ракета була знайдена під час польових робіт 12 вересня

У Тульській області Росії прогримів сильний вибух, в результаті якого було евакуйовано кілька сіл. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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За даними місцевих ЗМІ, військові нібито знищили боєприпас, який був втрачений під час атаки РФ по Україні 11 серпня. Тоді війська РФ випустили чотири ракети Х-47 «Кинджал», три вдарили по Івано-Франківській області, одна загублася.

Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною.

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Як пишуть росЗМІ, 14 вересня, в Тепло-Огаревському районі Тульської області сталася раптова евакуація. Журналісти пишуть, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.

Тому було прийнято рішення знищити боєприпаси на місці. Щоб уникнути будь-яких негативних наслідків населення довколишніх сіл було евакуйовано.

Нагадаємо, 11 серпня року внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині загинула дитина. Ракета влучила у цивільний об'єкт. Дитину в критичному стані доставили до лікарні. Медики робили все можливе, проте врятувати дитину не вдалося.

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