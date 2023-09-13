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ЗМІ розкрили схему, за якою Росія імпортує підсанкційні деталі для літаків

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ розкрили схему, за якою Росія імпортує підсанкційні деталі для літаків
фото з відкритих джерел

Російські авіакомпанії, яким потрібні запчастини, мають безліч способів обійти санкції і найпростіший – купити їх у «дружній» країні

Попри міжнародні санкції, які були введені з березня 2022 року і тривали до березня 2023 року, Росія імпортувала оригінальні запчастини для літаків Boeing і Airbus на суму не менше 18 мільярдів рублів. Про це повідомляє портал «Важные истории» на підставі аналізу митних даних.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну західні країни оголосили російську цивільну авіацію незаконною, як відзначається в звіті. Зокрема, було запроваджено заборону на постачання запчастин для російського авіапарку, основу якого становлять літаки іноземного виробництва. На момент початку війни приблизно дві третини авіапарку належали до цього типу, і за обсягом пасажирських перевезень ця категорія досягала 95%.

«Російські авіакомпанії, яким потрібні запчастини, мають безліч способів обійти санкції. Найпростіший – купити їх у «дружній» країні (тобто не на Заході). У нашій вибірці лідирують Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ, понад 9 млрд рублів), Китай (5 млрд) та Туреччина (2 млрд)», – ідеться в дослідженні.

Як зазначається, «чемпіоном» тут є дубайська компанія Ats Heavy Equipment & Machinery. За трохи більше, чим рік вона зробила понад 700 постачань до Росії на 3,9 млрд рублів. В основному запчастини для Boeing та Airbus дісталися групі «Аерофлот», до якої крім власне «Аерофлоту» входять компанії «Росія» та «Перемога».

При цьому постачальник може бути іноземним, а господарі – росіяни. Наприклад, до топ-10 входить компанія Griffon (ОАЕ). 

«Дивовижно, але постачальники підсанкційних авіадеталей є навіть у «недружній» Європі – до їхніх послуг посередники із СНД, які оформлять на себе замовлення, яке потрапить до Росії», – йдеться у повідомленні.

Так, судячи з митних даних, російська авіакомпанія «Ай флай» купувала авіадеталі у литовської Right Direction Aero – запчастини європейських та американських виробників, у тому числі для Boeing, більш ніж на 145 млн рублів. Деталі найрізноманітніші – від датчиків температури до чаші унітаза, гвинтів та гайок.

Утім, з’ясувалося, що литовська Right Direction Aero продавала ці деталі не російській «Ай флай», а киргизстанській компанії «Карголайн».

Зазначається, що таким чином, схоже, за документами запчастини йшли до Киргизстану, а насправді – до Росії.

Читайте також: Санкції – більше не магічна куля Заходу
Теги: Туреччина росія санкції Китай росіяни

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