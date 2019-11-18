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    У світі

    Літак з Гілларі Клінтон загубив деталь і задимівся

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    Гілларі Клінтон прямувала з&nbsp;Нью-Йорку у Вашингтон - Літак з Гілларі Клінтон загубив деталь і задимівся
    Гілларі Клінтон прямувала з Нью-Йорку у Вашингтон
    Архівне фото

    Співробітники наземних служб вчасно побачили дим і деталь літака на землі

    Літак авіакомпанії American Airlines повернувся до терміналу в аеропорту Нью-Йорка через задимлення. У момент інциденту на борту лайнера знаходилася колишній держсекретар США Гілларі Клінтон.

    Про це повідомляє CNN.

    Літак повинен був вилетіти з аеропорту Ла-Гуардія (Нью-Йорк) у Вашингтон. У той час, коли повітряне судно знаходилося вже в десятках метрах від терміналу, співробітники наземних служб побачили дим і помітили на землі деталь літака.

    Тоді ж пілоти доповіли диспетчерам про те, що відчувають на борту вібрацію.

    Через кілька хвилин лайнер повернувся до терміналу. Пасажирам було запропоновано пересісти в інший літак.

    До слова, у Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки.

    Також в аеропорту Франкфурта під час маневрування зіткнулися два літаки: в одного пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у другого - крило.

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