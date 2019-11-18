Літак з Гілларі Клінтон загубив деталь і задимівся
Співробітники наземних служб вчасно побачили дим і деталь літака на землі
Літак авіакомпанії American Airlines повернувся до терміналу в аеропорту Нью-Йорка через задимлення. У момент інциденту на борту лайнера знаходилася колишній держсекретар США Гілларі Клінтон.
Про це повідомляє CNN.
Літак повинен був вилетіти з аеропорту Ла-Гуардія (Нью-Йорк) у Вашингтон. У той час, коли повітряне судно знаходилося вже в десятках метрах від терміналу, співробітники наземних служб побачили дим і помітили на землі деталь літака.
Тоді ж пілоти доповіли диспетчерам про те, що відчувають на борту вібрацію.
Через кілька хвилин лайнер повернувся до терміналу. Пасажирам було запропоновано пересісти в інший літак.
До слова, у Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки.
Також в аеропорту Франкфурта під час маневрування зіткнулися два літаки: в одного пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у другого - крило.