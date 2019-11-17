У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)
Через аварію довелося призупинити кілька рейсів
Фото: foxsanantonio
Через витік пального пілот не зміг приземлитися на власну смугу і в'їхав у припаркований літак
В аеропорту міста Сан-Антоніо, штат Техас, зіткнулися два літаки.
Про це повідомляє місцеве видання Fox.
Зазначається, що інцидент стався з літаком, який здійснював аварійну посадку: через витік пального пілот не зміг вдало приземлитися на власну смугу і в'їхав у припаркований неподалік порожній літак.
Постраждалих в результаті інциденту немає. Видання додає, що через аварію довелося призупинити кілька рейсів.
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