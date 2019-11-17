У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)



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Через аварію довелося призупинити кілька рейсів Фото: foxsanantonio

Через витік пального пілот не зміг приземлитися на власну смугу і в'їхав у припаркований літак

В аеропорту міста Сан-Антоніо, штат Техас, зіткнулися два літаки.

Про це повідомляє місцеве видання Fox.

Зазначається, що інцидент стався з літаком, який здійснював аварійну посадку: через витік пального пілот не зміг вдало приземлитися на власну смугу і в'їхав у припаркований неподалік порожній літак.

Постраждалих в результаті інциденту немає. Видання додає, що через аварію довелося призупинити кілька рейсів.

До слова, пасажири найдовшого в історії авіарейсу розповіли, як провели 19 годин у повітрі.