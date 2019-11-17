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    У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)

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    Через аварію довелося призупинити кілька рейсів - У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)
    Через аварію довелося призупинити кілька рейсів
    Фото: foxsanantonio

    Через витік пального пілот не зміг приземлитися на власну смугу і в'їхав у припаркований літак

    В аеропорту міста Сан-Антоніо, штат Техас, зіткнулися два літаки. 

    Про це повідомляє місцеве видання Fox.

    Зазначається, що інцидент стався з літаком, який здійснював аварійну посадку: через витік пального пілот не зміг вдало приземлитися на власну смугу і в'їхав у припаркований неподалік порожній літак. 

    Постраждалих в результаті інциденту немає. Видання додає, що через аварію довелося призупинити кілька рейсів.

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    У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)
    У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)
    У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)
    У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)
    У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)
    У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)
    У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)
    У Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки (фото)

    До слова, пасажири найдовшого в історії авіарейсу розповіли, як провели 19 годин у повітрі.

    США авіакатастрофа літак аеропорт авіаперевезення
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