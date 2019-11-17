В аеропорту Франкурта зіткнулися два пасажирські літаки



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В одного літака пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у другого - крило

Корейська літак, який повинен був здійснити зворотний рейс до Сеула, не зміг вилетіти після інциденту

В аеропорту Франкфурта під час маневрування зіткнулися два літаки: в одного пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у другого - крило.

Як повідомляє у неділю DW, ніхто з пасажирів не постраждав.

Зазначається, що корейська літак Air Boeing 777 зіткнувся з літаком Air Namibia після посадки в суботу.

На корейському літаку був пошкоджений горизонтальний стабілізатор, у намібійського літака невеликі пошкодження крила.

На момент зіткнення літак Air Namibia Ц рухався з низькою швидкістю по землі.

Корейська літак, який повинен був здійснити зворотний рейс до Сеула, не зміг вилетіти після інциденту, і пасажирам було запропоновано проживання в готелі.

До слова, у Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки.