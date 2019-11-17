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    У світі

    В аеропорту Франкурта зіткнулися два пасажирські літаки

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    <p>В одного літака пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у другого - крило</p> - В аеропорту Франкурта зіткнулися два пасажирські літаки

    В одного літака пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у другого - крило

    Корейська літак, який повинен був здійснити зворотний рейс до Сеула, не зміг вилетіти після інциденту

    В аеропорту Франкфурта під час маневрування зіткнулися два літаки: в одного пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у другого - крило.

    Як повідомляє у неділю DW, ніхто з пасажирів не постраждав.

    Зазначається, що корейська літак Air Boeing 777 зіткнувся з літаком Air Namibia після посадки в суботу.

    На корейському літаку був пошкоджений горизонтальний стабілізатор, у намібійського літака невеликі пошкодження крила.

    На момент зіткнення літак Air Namibia Ц рухався з низькою швидкістю по землі.

    Корейська літак, який повинен був здійснити зворотний рейс до Сеула, не зміг вилетіти після інциденту, і пасажирам було запропоновано проживання в готелі.

    До слова, у Техасі на злітній смузі зіткнулися два літаки.

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