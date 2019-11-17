В аеропорту Франкурта зіткнулися два пасажирські літаки
В одного літака пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у другого - крило
Корейська літак, який повинен був здійснити зворотний рейс до Сеула, не зміг вилетіти після інциденту
В аеропорту Франкфурта під час маневрування зіткнулися два літаки: в одного пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у другого - крило.
Як повідомляє у неділю DW, ніхто з пасажирів не постраждав.
Зазначається, що корейська літак Air Boeing 777 зіткнувся з літаком Air Namibia після посадки в суботу.
На корейському літаку був пошкоджений горизонтальний стабілізатор, у намібійського літака невеликі пошкодження крила.
На момент зіткнення літак Air Namibia Ц рухався з низькою швидкістю по землі.
Корейська літак, який повинен був здійснити зворотний рейс до Сеула, не зміг вилетіти після інциденту, і пасажирам було запропоновано проживання в готелі.