МЗС Литви про «Північний потік – 2»: Європа не має фінансувати тирана

Ландсберґіс зазначив, що він пропонував відкласти будівництво «Північного потоку – 2» до нових виборів в Росії

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу «Північний потік – 2». За його словами, Євросоюз фактично «фінансує тирана».

Про це йшлося в інтерв'ю Ландсберґіса для «Радіо Свобода».

За словами литовського міністра, у проекті «Північний потік – 2» сьогодні немає жодного сенсу, оскільки Європа до 2030 року планує припинити використання викопного палива, а цей газопровід тільки збільшить його кількість в регіоні.

«Цей проект також не приносить ніякої користі єдності Європи. Німеччина доклала багато зусиль для того, щоб Європа була реально об’єднаною... І мені було б сумно спостерігати, що німецька спадщина об’єднаної Європи зникає через один-єдиний проект», – пояснив він.

Ландсберґіс зазначив, що він пропонував відкласти будівництво «Північного потоку – 2» до нових виборів в Росії.

На його думку, якщо Росія зможе провести по-справжньому демократичні вибори, то нехай продовжує реалізацію газопроводу.

«Якщо в Росії відбудуться демократичні вибори, то гаразд – будуйте далі. Але за нинішніх умов цим проєктом ми фактично фінансуємо тирана. А це завжди погана ідея – бо на ці кошти він зрештою будує танки. Тож моя ідея була – відкласти будівництво до виборів. Перефразовуючи Джона Леннона, дамо Путінові шанс», – додав міністр.

Нагадаємо, щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік-2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.

Як повідомив 22 лютого речник Держдепу Нед Прайс, США наклали санкції на російську компанію «КВТ-Русь», яка сприяє роботі трубоукладального судна «Фортуна», котре залучене до будівництва «Північний потік-2». Втім, згадані в доповіді 18 компаній, які припинили роботу на газопроводі, не підпали під санкції, підтвердив Прайс. «Вони не підпали під американські санкції саме тому, що продемонстрували свою добру волю вийшовши з проєкту», – зазначив він.

«Газпром» вже готовий закрити «Північний потік-2». Газопровід є елементом гри у руках Путіна.

Північний потік (Nord Stream) – газопровід від Росії до Німеччини, перша гілка якого вже збудована, а саме частина між Виборгом та Ґрайфсвальдом. Прокладення трубопроводу розпочате у квітні 2010 року. У вересні 2011 року розпочато заповнення технологічним газом першою з двох ниток, перші постачання газу почалися 8 листопада 2011 року.

Проєктна потужність першої гілки морського газопроводу «Північний потік» склала 27 млрд кубометрів, після планованої добудови другої гілки збільшиться до 55 млрд кубометрів. Магістральний газопровід «Північний потік» через Балтійське море з’єднав Росію і Європейський Союз. Газопровід безпосередньо пройшов територією Росії, Швеції, Данії і Німеччини. Його довжина склала близько 1,2 тис. км.

«Північний потік-2» (Nord Stream-2) – проєкт розширення діючого у Балтійському морі газогону «Північний потік», довжиною 1234 км. За задумом газогін має проходити через економічні зони та територіальні воді п'яти країн: Данії (147 км), Німеччини (85 км), Росії (118 км), Фінляндії (374 км) і Швеції (510 км). Початковий проєкт передбачає будівництво і роботу двох ниток газогону загальною потужністю 55 млрд кубічних метрів газу на рік через Балтійське море до Німеччини. Маршрут має проходити уздовж існуючої першої нитки «Північного потоку».