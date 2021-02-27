МЗС Литви про «Північний потік – 2»: Європа не має фінансувати тирана
Ландсберґіс зазначив, що він пропонував відкласти будівництво «Північного потоку – 2» до нових виборів в Росії
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу «Північний потік – 2». За його словами, Євросоюз фактично «фінансує тирана».
Про це йшлося в інтерв'ю Ландсберґіса для «Радіо Свобода».
За словами литовського міністра, у проекті «Північний потік – 2» сьогодні немає жодного сенсу, оскільки Європа до 2030 року планує припинити використання викопного палива, а цей газопровід тільки збільшить його кількість в регіоні.
«Цей проект також не приносить ніякої користі єдності Європи. Німеччина доклала багато зусиль для того, щоб Європа була реально об’єднаною... І мені було б сумно спостерігати, що німецька спадщина об’єднаної Європи зникає через один-єдиний проект», – пояснив він.
Ландсберґіс зазначив, що він пропонував відкласти будівництво «Північного потоку – 2» до нових виборів в Росії.
На його думку, якщо Росія зможе провести по-справжньому демократичні вибори, то нехай продовжує реалізацію газопроводу.
«Якщо в Росії відбудуться демократичні вибори, то гаразд – будуйте далі. Але за нинішніх умов цим проєктом ми фактично фінансуємо тирана. А це завжди погана ідея – бо на ці кошти він зрештою будує танки. Тож моя ідея була – відкласти будівництво до виборів. Перефразовуючи Джона Леннона, дамо Путінові шанс», – додав міністр.
Нагадаємо, щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік-2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.
Як повідомив 22 лютого речник Держдепу Нед Прайс, США наклали санкції на російську компанію «КВТ-Русь», яка сприяє роботі трубоукладального судна «Фортуна», котре залучене до будівництва «Північний потік-2». Втім, згадані в доповіді 18 компаній, які припинили роботу на газопроводі, не підпали під санкції, підтвердив Прайс. «Вони не підпали під американські санкції саме тому, що продемонстрували свою добру волю вийшовши з проєкту», – зазначив він.
«Газпром» вже готовий закрити «Північний потік-2». Газопровід є елементом гри у руках Путіна.