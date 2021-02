Посли США, Великобританії та Латвії поклали квіти на місце вбивства Нємцова

Посол США в Росії Джон Салліван поклав квіти на Великому Москворецькому мосту в Москві, де у 2015 році був убитий російський політик Борис Нємцов. Про це в суботу, 27 лютого, повідомила в Twitter прессекретар посольства США Ребекка Росс.

«Посол Салліван приєднався до колег у зв’язку з шостою річницею жорстокого вбивства Бориса Нємцова – російського політика, який присвятив себе боротьбі за краще майбутнє для своєї країни та своїх співгромадян», – написала Росс.

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W