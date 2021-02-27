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    Посли США, Великобританії та Латвії поклали квіти на місце вбивства Нємцова

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    Винними у вбивстві Немцова колегія присяжних засідателів визнала вихідців з Чечні - Посли США, Великобританії та Латвії поклали квіти на місце вбивства Нємцова

    Винними у вбивстві Немцова колегія присяжних засідателів визнала вихідців з Чечні

    Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви 27 лютого 2015 року

    Посол США в Росії Джон Салліван поклав квіти на Великому Москворецькому мосту в Москві, де у 2015 році був убитий російський політик Борис Нємцов. Про це в суботу, 27 лютого, повідомила в Twitter прессекретар посольства США Ребекка Росс.

    «Посол Салліван приєднався до колег у зв’язку з шостою річницею жорстокого вбивства Бориса Нємцова – російського політика, який присвятив себе боротьбі за краще майбутнє для своєї країни та своїх співгромадян», – написала Росс.

    Крім Саллівана, принесли квіти до місця вбивства Нємцова посол Великобританії Дебора Броннерт і посол Латвії Маріс Рієкстіньш.

    Британське диппредставництво у своєму Twitter-акаунті відзначило, що Нємцов «користувався загальною повагою у Великобританії за його роботу з розвитку демократії та прав людини в Росії».

    Латвійський посол своєю чергою заявив у своїй публікації в Twitter, що для нього було великою честю вшанувати пам’ять російського політика разом з іншими іноземними дипломатами.

    Борис Нємцов був застрелений на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви 27 лютого 2015 року. У нього потрапили чотири кулі, він помер на місці.

    У січні 2016 року в Слідчому комітеті Росії заявили про «розкриття» справи Нємцова.

    Теги: Росія вбивство політика посол Борис Нємцов квіти
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