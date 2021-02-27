Посли США, Великобританії та Латвії поклали квіти на місце вбивства Нємцова

Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви 27 лютого 2015 року

Посол США в Росії Джон Салліван поклав квіти на Великому Москворецькому мосту в Москві, де у 2015 році був убитий російський політик Борис Нємцов. Про це в суботу, 27 лютого, повідомила в Twitter прессекретар посольства США Ребекка Росс.

«Посол Салліван приєднався до колег у зв’язку з шостою річницею жорстокого вбивства Бориса Нємцова – російського політика, який присвятив себе боротьбі за краще майбутнє для своєї країни та своїх співгромадян», – написала Росс.

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 27, 2021

Крім Саллівана, принесли квіти до місця вбивства Нємцова посол Великобританії Дебора Броннерт і посол Латвії Маріс Рієкстіньш.

Британське диппредставництво у своєму Twitter-акаунті відзначило, що Нємцов «користувався загальною повагою у Великобританії за його роботу з розвитку демократії та прав людини в Росії».

Посол @DeborahBronnert почтила память Бориса #Немцова, возложив цветы к месту, где он был убит 6 лет назад. Он пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России pic.twitter.com/e84yU84eHE — UKinRussia (@ukinrussia) February 27, 2021

Латвійський посол своєю чергою заявив у своїй публікації в Twitter, що для нього було великою честю вшанувати пам’ять російського політика разом з іншими іноземними дипломатами.

Honored to be together with my colleagues Ambassadors to pay tribute to Boris Nemtsov - a true defender of democracy in Russia. Assassinated today 6 years ago. Moscow, Bolshoy Moskvoretsky bridge. pic.twitter.com/ebrQ1gCL6F — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) February 27, 2021

Борис Нємцов був застрелений на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви 27 лютого 2015 року. У нього потрапили чотири кулі, він помер на місці.

У січні 2016 року в Слідчому комітеті Росії заявили про «розкриття» справи Нємцова.