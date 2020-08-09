Лукашенко розповів, як його вдарила пандемія коронавірусу



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосував в Університеті фізкультури Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Перед виборами Лукашенко перехворів на коронавірус

Після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосував на виборах, він відповів на питання журналістів і, зокрема, розповів, як хворів на коронавірус.

Він зазначив, що зараз проводиться епідрозслідування щодо того, де він міг заразитися корона вірусом, повідомляє Tut.by.

«Я людина міцна, я фактично вірус переніс на ногах, думаючи про те, що я просто втомився. Це стан, як кажуть, - їжак у тумані. Ідеш, важко, але думаєш - навантаження великі, тому від цього. Але коли домашні мої просигналізували, що є проблеми, ми поїхали в лікарню, переконалися, що я переніс цей вірус на ногах, але хвостом, як каже, наш Каранік міністр (міністр охорони здоров'я Володимир Каранік. – Ред.), хвостом все-таки мене ця пандемія вдарила. Якби я не поїхав перевірятися, може, я б так і переніс це. Не раджу вам переносити цю хворобу», - розповів Лукашенко.

Він зазначив, що людям старшого віку треба берегти себе.

«Ми з Путіним обговорювали цю проблему, я йому про це розповідав і йому дав пораду: «Бережи себе, тому що хвороба виліковна - наші лікарі, молодці, навчилися - але така противна, що далі нікуди», - сказав Лукашенко.

За його словами, лікарі йому сказали, що він «абсолютно безпечний». «Тому, якщо зі мною зіткнешся, від мене можеш не тікати», - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, 28 липня під час відвідин військової частини Лукашенко заявив, що днем раніше дізнався про те, що безсимптомно перехворів на корона вірус.