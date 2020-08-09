Білоруське телебачення 17 разів вирізало хустинку для поту з виступу Лукашенка



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У відцензурованій версії вирізали усі моменти, де президент Білорусі витирає з лоба піт хустинкою

На білоруського телебаченні вирішили показати, що Олександр Лукашенко не пітніє?

З виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка, який звернувся 4 серпня з посланням до народу, 17 разів вирізали кадри з хустинкою для поту.

Як повідомляє у суботу Euroradio Live, версія виступу Лукашенка в прямому ефірі і та, яку опублікувало на YouTube «Общенациональное телевидение Беларуси» (ОТБ), значно відрізняються.

У відцензурованій версії вирізали усі моменти, де президент Білорусі витирає з лоба піт хустинкою.

Нагадаємо, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбудуться вибори президента.

До слова, у суботу в центрі Мінська ОМОН жорстко затримував людей за жест «Вікторія».

Зазначимо, що напередодні ввечері кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська покинула свою квартиру в Мінську заради безпеки.

Як відомо, главу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської – Марію Мороз – після затримання 8 серпня помістили в Центр ізоляції порушників. Мороз затримали для участі в суді, тому вона пробуде в ізоляторі до понеділка.

Раніше повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпустили. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.