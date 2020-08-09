Лукашенко домовився з Путіним щодо 33 затриманих у Мінську осіб



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосував на виборах і заявив про домовленість з Володимиром Путіним Фото: НТВ

Лукашенко заявив, що прокурорам України і Росії «наплювати на цих хлопців»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у нього досягнута домовленість з російським колегою Володимиром Путіним з приводу 33 затриманих нещодавно у Мінську осіб. Про це він заявив журналістам після голосування на одній з дільниць в день виборів глави держави, передає «Інтерфакс».

За його словами, тему «бойовиків» вони обговорили напередодні в телефонній розмові і домовся «розібратися». Однак він підкреслив, що прокурори України і Росії не приїхали до Мінська працювати з затриманими росіянами, тому що їм «наплювати на цих хлопців».



Лукашенко підтвердив, що версія провокації третьої сторони дійсно розглядається, проте з його точки зору це все «вдруге» і не має ніякого значення. «Головне, щоб не влаштували пожежу в центрі Мінська», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, Олександр Лукашенко провів переговори щодо затриманих осіб з Володимиром Зеленським. В інтерв’ю Дмитру Гордону президент Білорусі повідомив, що розслідуванням того, що сталося повинні займатися прокурори Білорусі, Росії і України.

До слова, 6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера»не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

В коментарі «Главкому» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до Білорусі з приводу видачі затриманих осіб.