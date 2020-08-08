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    Думки вголос

    День виборів у Білорусі: Лукашенка оберуть в останній раз

    • Андрій Магера

      Заступник голови Центральної виборчої комісії

    • Розсилка
    День виборів у Білорусі: Лукашенка оберуть в останній раз

    Вибори закінчаться першим туром...

    Характерною особливістю авторитарних режимів є те, що втрачаючи владу, диктатори часто втрачають свободу. Інколи навіть життя.

    Тому вони так завжди відчайдушно обороняють свою владу, ототожнюючи себе із державою (L’état c’est moi).

    Завтра день голосування на виборах президента Республіки Білорусь.

    Дозволю собі зробити два прогнози.

    1. Лукашенко переможе у першому турі з результатом, нижчим, ніж на чотирьох попередніх виборах. Тобто, не 80%, а 60-70%.
    2. Це буде останнє обрання Лукашенка.
     Читайте також: Вибори під музику «Вагнера». Що відбувається у Білорусі?

    Джерело: блог Андрія Магери

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь вибори Олександр Лукашенко
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