Лукашенко скликав нараду з приводу подій в Білорусі



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Олександр Лукашенко хоче ввести додаткові заходи, аби "забезпечити безпеку громадян"

Президент Білорусі хоче підключити до вирішення питання мітингів раду безпеки держави

Новообраний президент Білорусі Олександр Лукашенко 12 серпня відреагував на події в країні і скликав нараду з органами влади. Про це повідомляє телеграм-канал «Пул Першого».





Президент Білорусі скликав нараду щодо протестів у країні

«Зрозуміло з ситуації, що найважливіші завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радою Безпеки, а може і перш за все - забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу, забезпечення нормального функціонування державних органів управління», - заявив глава держави.

Три дні після виборів президента Білорусі на вулиці міст країни виходять люди. Акції протесту переростають в сутички з силовиками. МВС повідомило, що на протестних акціях в ніч на 11 серпня затримано понад дві тисячі осіб, добою раніше - три тисячі. Під час вчорашніх протестів затримали більше тисячі чоловік. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактами масових заворушень і насильства по відношенню до міліції. Медики повідомляють про десятки постраждалих: протестуючих і силовиків.

Як раніше писав «Главком», дії білоруських правоохоронців відносно протестувальників від сьогодні, 12 серпня, стали більш жорсткішими. Зокрема, в мінському метро було затримано чоловіка, який намагався втекти від міліції. Очевидці розповідають, що він просто чекав на свій транспорт на зупинці.