Лукашенко скликав нараду з приводу подій в Білорусі
Президент Білорусі хоче підключити до вирішення питання мітингів раду безпеки держави
Новообраний президент Білорусі Олександр Лукашенко 12 серпня відреагував на події в країні і скликав нараду з органами влади. Про це повідомляє телеграм-канал «Пул Першого».
«Зрозуміло з ситуації, що найважливіші завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радою Безпеки, а може і перш за все - забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу, забезпечення нормального функціонування державних органів управління», - заявив глава держави.
Три дні після виборів президента Білорусі на вулиці міст країни виходять люди. Акції протесту переростають в сутички з силовиками. МВС повідомило, що на протестних акціях в ніч на 11 серпня затримано понад дві тисячі осіб, добою раніше - три тисячі. Під час вчорашніх протестів затримали більше тисячі чоловік. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактами масових заворушень і насильства по відношенню до міліції. Медики повідомляють про десятки постраждалих: протестуючих і силовиків.
Як раніше писав «Главком», дії білоруських правоохоронців відносно протестувальників від сьогодні, 12 серпня, стали більш жорсткішими. Зокрема, в мінському метро було затримано чоловіка, який намагався втекти від міліції. Очевидці розповідають, що він просто чекав на свій транспорт на зупинці.