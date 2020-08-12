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    У світі

    Кров по всій підлозі: прибиральниця в мінському метро змиває сліди затримання чоловіка

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    Прибиральниця у мінському метрополітені змиває калюжі крові після затримання чоловіка - Кров по всій підлозі: прибиральниця в мінському метро змиває сліди затримання чоловіка
    Прибиральниця у мінському метрополітені змиває калюжі крові після затримання чоловіка

    Правоохоронці у Мінську побили і затримали чоловіка, який чекав на зупинці транспорт

    Мінська міліція побила чоловіка, який втікав із зупинки громадського транспорту, де чекав на автобус, у метро. Внаслідок такого затримання на станції метрополітену утворилася калюжа крові. Її коментує прибиральниця, яка працює там, в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    «Ні за що побили і потягли у відділок, - каже прибиральниця Віра. – Якраз на моїй зміні. Чоловік втікав від правоохоронців із зупинки, де, вочевидь, чекав на транспорт. Тут його схопили. Просто так. І побили. Мого сина також арештували ні за що і дали 10 діб ув’язнення. Країна може бути нормальна, але не з нашим президентом».

    Як раніше повідомляв «Главком», дії білоруської міліції стали жорсткішими. Зокрема, двох чоловіків правоохоронці розстріляли гумовими кулями обабіч дороги.

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