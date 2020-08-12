Влада Мінська підрахувала збитки внаслідок акцій протесту



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Мінський міськвиконком оцінив збитки від протестів у 500 тис. руб.

Міська влада погрожує кримінальною відповідальністю учасникам протестів у Мінську

Мінський міськвиконком закликав жителів міста «не брати участь у несанкціонованих заходах і не піддаватися на провокації їх організаторів». Білоруське видання TUT.BY звертлося за коментарем до столичної влади щодо ситуації в місті в останні дні. Позиція влади з'явилася в телеграм-каналі «Мінськ. Офіційно».

Збиток, нанесений міському господарству в результаті масових заворушень, склав більше 500 тис. руб. Приблизно стільки коштують 9 нових апаратів штучної вентиляції легенів або три рентгенівських діагностичних комплекси, пише Мінміськвиконком.

У місті пошкоджені будівлі дитячих садків і шкіл, елементи благоустрою, інфраструктури, транспорт. Організаторами несанкціонованих заходів споруджуються барикади зі сміттєвих контейнерів і металевих конструкцій, блокуються дороги, створюються перешкоди для руху громадського транспорту. Вносяться корективи в повсякденну роботу міської інфраструктури в цілому, що доставляє істотний дискомфорт жителям столиці.

«Всі ці дії є неприпустимими, тягнуть за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Мінміськвиконком закликає жителів міста не брати участь в несанкціонованих заходах і не піддаватися на провокації їх організаторів. Бережіть себе і своїх близьких. Захистіть від участі в цих подіях своїх дітей», - закликають у відомстві.

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», білоруські силовики розстріляли двох чоловіків, посадивши їх перед своїм автомобілем.