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Лукашенко заявив, що молиться за відновлення єдності білоруського, російського та українського народів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лукашенко заявив, що молиться за відновлення єдності білоруського, російського та українського народів
Лукашенко, виявляється, за мир в Україні
фото з відкритих джерел

Диктатор упевнений у «досягненні миру в Україні»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він впевнений у «досягненні миру в Україні» та відновленні єдності білоруського, російського та українського народів. Про це пише пропагандистське російське ЗМІ ТАСС.

«Я абсолютно переконаний, що нашими молитвами ми повернемося до тих часів, коли наші народи будуть разом», – заявив диктатор Білорусі.

Раніше Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді. 

Також відомо, що приватна компанія, яка пов'язана із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, будує в горах під Сочі велику резиденцію з готелем, ресторанним комплексом і шале. Журналісти зазначають, що на території є також спортивна інфраструктура, пункт пропуску, гараж і будівля охорони з шістьма ліжками в зоні для відпочинку та кімнатою для зброї.

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Теги: Олександр Лукашенко президент інфраструктура гараж диктатор

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