Лукашенко заявив, що молиться за відновлення єдності білоруського, російського та українського народів

Диктатор упевнений у «досягненні миру в Україні»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він впевнений у «досягненні миру в Україні» та відновленні єдності білоруського, російського та українського народів. Про це пише пропагандистське російське ЗМІ ТАСС.

«Я абсолютно переконаний, що нашими молитвами ми повернемося до тих часів, коли наші народи будуть разом», – заявив диктатор Білорусі.

Раніше Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді.

Також відомо, що приватна компанія, яка пов'язана із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, будує в горах під Сочі велику резиденцію з готелем, ресторанним комплексом і шале. Журналісти зазначають, що на території є також спортивна інфраструктура, пункт пропуску, гараж і будівля охорони з шістьма ліжками в зоні для відпочинку та кімнатою для зброї.