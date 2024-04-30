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Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
Лукашенко заявив, що не буде тиснути на білорусів, які здобули олімпійські ліцензії, щодо їхньої участі в Іграх у Парижі

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко істерично прокоментував участь білоруських спортсменів на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.

«Це справа спортсменів. Звичайно, хотілося б, щоб було як належить: герб, гімн, прапор та інше. Але якщо ти відібрався і їдеш туди в нейтральному статусі – «набий їм пику», покажи, що ти справжній білорус», – заявив Лукашенка.

Також він зазначив, що не буде тиснути на білорусів, які здобули олімпійські ліцензії, щодо їхньої участі в Іграх у Парижі.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Олександр Лукашенко диктатор Білорусь Олімпіада

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