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Позолочені ручки на дверях та басейни: Лукашенко будує розкішну резиденцію під Сочі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Позолочені ручки на дверях та басейни: Лукашенко будує розкішну резиденцію під Сочі (фото)
Макет одного з варіантів фасаду ймовірної резиденції Олександра Лукашенка у Сочі
фото: belsat

На плані будівництва є 12 об'єктів загальною площею 7 374² м на ділянці площею понад 97 248² квадратів

Приватна компанія, яка пов'язана із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, будує в горах під Сочі велику резиденцію з готелем, ресторанним комплексом і шале. Про це стало відомо зі спільного розслідування журналістів Belsat і об'єднання колишніх білоруських силовиків Belpol.

За інформацією із журналістського розслідування, резиденція розташована в селищі Красна Поляна. Вона має бути величезною та розкішною – стіни з монолітного залізобетону, позолочені ручки на дверях, басейни, кухні, ресторани, особистий кабінет та охорона.

Позолочені ручки на дверях та басейни: Лукашенко будує розкішну резиденцію під Сочі (фото) фото 1
фото: Belpol

Belpol отримало проєктні документи групи компаній «Краснодаргражданпроект», яка будує резиденцію. На плані будівництва є 12 об'єктів загальною площею 7 374² м на ділянці площею понад 97 248² квадратів. Третю частину площі забудови займає об'єкт, проєктований для господаря.

Журналісти зазначають, що у головній будівлі розташується гардеробна, банкетний зал, кухня для холодних і кухня для гарячих страв, їдальня, вітальня, ванна (адаптована для маломобільних осіб), кінотеатр, охорона й робочий кабінет.

Позолочені ручки на дверях та басейни: Лукашенко будує розкішну резиденцію під Сочі (фото) фото 2
фото: Belsat

Також є підземний поверх, на якому розташовані: басейн, російська і турецька лазня, масажна, фітнес-зал, службова кімната охорони, пральня, серверна та кімната для лиж.

Нагорі резиденції розміщується вітальня площею 62², 20-метрова лазня. Дві менші спальні по 36² м кожна та головна 55² метрів.

Позолочені ручки на дверях та басейни: Лукашенко будує розкішну резиденцію під Сочі (фото) фото 3
фото: Belsat

Під головною будівлею буде три VIP-котеджі – по 730² м кожен. Один із них адаптований для проживання маломобільних осіб. Обладнані басейнами, їдальнею, трьома спальнями.

На карті також видно ділянки й готель на чотири номери площею 348² м. Тут поверх під землею – для персоналу. На першому поверсі – фоє, туалети і зона ресепшена, а також 74-метровий зал для обідів, розрахований на 24 персони. На другому – чотири номери, кожен – 47 квадратів.

Позолочені ручки на дверях та басейни: Лукашенко будує розкішну резиденцію під Сочі (фото) фото 4
фото: Belpol

Журналісти зазначають, що на території знаходиться також ресторанний комплекс, більший за готель. Спортивна інфраструктура, пункт пропуску, гараж і будівля охорони з шістьма ліжками в зоні для відпочинку та кімнатою для зброї.

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Теги: Олександр Лукашенко росія будинок житло басейн розкіш

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