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    У світі

    Лукашенко заявив, що Білорусь живе «в дуже небезпечному місці»

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - Лукашенко заявив, що Білорусь живе «в дуже небезпечному місці»
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    «Небезпечним місцем» лідер Білорусі вважає географічний центр Європи

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розташування його країни «небезпечне» через геополітичні виклики.

    Про це він сказав 12 квітня під час відвідування Парку високих технологій.

    «Ми країна, яка не розбещена вуглеводнями. Я це розумів, і потрібно було розвивати державу, йти в якусь сферу [IT-сферу], щоб забезпечити незалежність країні, яка живе в прекрасному, але дуже небезпечному місці - географічному центрі Європи», - сказав він.

    За словами Лукашенка, він змушений бути дуже обережний в своїх вчинках і політиці, оскільки відповідає «за мільйони людей».

    Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія почала «викручувати Білорусі руки».

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